Attualità
In memoria della "Cara Maestra" Amelia Serrone
Il cuore della musica e dei numeri è continuato a battere in un contest tenutosi a Barletta nel multisala Paolillo
Giovinazzo - domenica 14 giugno 2026 18.06
Ci sono persone che lasciano un'impronta indelebile nella mente e nel cuore di chi le incontra, e la maestra Amelia Serrone era senza dubbio una di queste. Donna dalle straordinarie doti e dalle mille sfaccettature, sapeva coniugare con naturalezza il rigore della matematica e la poesia delle note, forte del suo diploma in pianoforte conseguito al Conservatorio di musica. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 4 febbraio 2026, ha lasciato un vuoto immenso nella comunità scolastica, ma il suo insegnamento e il suo sorriso continuano a vivere.
L'occasione per onorare la sua memoria è arrivata puntuale e carica di emozione durante il contest "Cara Maestra" tenutosi a Barletta nel multisala Paolillo All'iniziativa dedicata al mondo della scuola e degli insegnanti hanno partecipato con entusiasmo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta l'Italia. Un bellissimo momento di creatività, emozione e condivisione che ha visto protagonisti tanti ragazzi con i loro pensieri, disegni e messaggi dedicati alle maestre e ai professori che ogni giorno li accompagnano nel percorso di crescita. Un appuntamento in cui il ricordo di Amelia è stato celebrato attraverso le parole profonde dei suoi ex alunni e la creatività dei bambini che ha guidato fino all'ultimo.
I vincitori della categoria Scrittura
Nella sezione dedicata alla scrittura, il talento e l'affetto hanno preso la forma di ricordi indelebili. A ricevere il premio sono stati tre suoi ex alunni, che oggi frequentano la scuola media e che hanno saputo tradurre in parole il legame speciale con la loro maestra:
Il trionfo della categoria Multimediale
Per la categoria multimediale, a primeggiare è stato un toccante video realizzato dai bambini della classe 3ª A, la classe in cui la maestra Amelia insegnava. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte con orgoglio e commozione gli alunni e le insegnanti della classe, a cui è stata consegnata una targa di riconoscimento per l'eccellente lavoro svolto.
Un abbraccio speciale alla famiglia
Il momento più toccante della giornata si è consumato nelle prime file della platea, dove sedeva la famiglia della maestra Amelia, invitata come ospite d'onore.
L'organizzatore del contest ha voluto rivolgere loro un ringraziamento speciale e profondamente sincero. In un gesto di grande sensibilità, tutti gli elaborati realizzati dai ragazzi sono stati raccolti e consegnati ai familiari in buste personalizzate, un prezioso scrigno di affetto da custodire per sempre.
«Attraverso questa cerimonia continua a vivere la memoria di una maestra che ha dedicato tutta se stessa all'insegnamento, non solo tra i banchi di scuola ma anche nella vita».
La maestra Amelia non spiegava solo le frazioni o le note sul pentagramma; insegnava a vivere con passione, generosità e gentilezza. E finché ci sarà anche un solo bambino a ricordarlo, la sua musica non smetterà mai di suonare.
L'occasione per onorare la sua memoria è arrivata puntuale e carica di emozione durante il contest "Cara Maestra" tenutosi a Barletta nel multisala Paolillo All'iniziativa dedicata al mondo della scuola e degli insegnanti hanno partecipato con entusiasmo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta l'Italia. Un bellissimo momento di creatività, emozione e condivisione che ha visto protagonisti tanti ragazzi con i loro pensieri, disegni e messaggi dedicati alle maestre e ai professori che ogni giorno li accompagnano nel percorso di crescita. Un appuntamento in cui il ricordo di Amelia è stato celebrato attraverso le parole profonde dei suoi ex alunni e la creatività dei bambini che ha guidato fino all'ultimo.
I vincitori della categoria Scrittura
Nella sezione dedicata alla scrittura, il talento e l'affetto hanno preso la forma di ricordi indelebili. A ricevere il premio sono stati tre suoi ex alunni, che oggi frequentano la scuola media e che hanno saputo tradurre in parole il legame speciale con la loro maestra:
- Sofia Ragno;
- Anna Zaza;
- Alessandro Bartoli.
Il trionfo della categoria Multimediale
Per la categoria multimediale, a primeggiare è stato un toccante video realizzato dai bambini della classe 3ª A, la classe in cui la maestra Amelia insegnava. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte con orgoglio e commozione gli alunni e le insegnanti della classe, a cui è stata consegnata una targa di riconoscimento per l'eccellente lavoro svolto.
Un abbraccio speciale alla famiglia
Il momento più toccante della giornata si è consumato nelle prime file della platea, dove sedeva la famiglia della maestra Amelia, invitata come ospite d'onore.
L'organizzatore del contest ha voluto rivolgere loro un ringraziamento speciale e profondamente sincero. In un gesto di grande sensibilità, tutti gli elaborati realizzati dai ragazzi sono stati raccolti e consegnati ai familiari in buste personalizzate, un prezioso scrigno di affetto da custodire per sempre.
«Attraverso questa cerimonia continua a vivere la memoria di una maestra che ha dedicato tutta se stessa all'insegnamento, non solo tra i banchi di scuola ma anche nella vita».
La maestra Amelia non spiegava solo le frazioni o le note sul pentagramma; insegnava a vivere con passione, generosità e gentilezza. E finché ci sarà anche un solo bambino a ricordarlo, la sua musica non smetterà mai di suonare.