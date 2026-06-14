3 foto In memoria della "Cara Maestra" Amelia Serrone

Sofia Ragno;

Anna Zaza;

Alessandro Bartoli.

Ci sono persone che lasciano un'impronta indelebile nella mente e nel cuore di chi le incontra, e la maestraera senza dubbio una di queste. Donna dalle straordinarie doti e dalle mille sfaccettature, sapeva coniugare con naturalezza il rigore dellae la poesia delle note, forte del suo diploma in. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta il, ha lasciato un vuoto immenso nella comunità scolastica, ma il suo insegnamento e il suo sorriso continuano a vivere.L'occasione per onorare la sua memoria è arrivata puntuale e carica di emozione durante il contesttenutosi a Barletta nel multisala Paolillo All'iniziativa dedicata al mondo della scuola e degli insegnanti hanno partecipato con entusiasmo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta l'Italia.Un bellissimo momento di creatività, emozione e condivisione che ha visto protagonisti tanti ragazzi con i loro pensieri, disegni e messaggi dedicati alle maestre e ai professori che ogni giorno li accompagnano nel percorso di crescita. Un appuntamento in cui il ricordo di Amelia è stato celebrato attraverso le parole profonde dei suoi ex alunni e la creatività dei bambini che ha guidato fino all'ultimo.Nella sezione dedicata alla scrittura, il talento e l'affetto hanno preso la forma di ricordi indelebili. A ricevere il premio sono stati tre suoi ex alunni, che oggi frequentano la scuola media e che hanno saputo tradurre in parole il legame speciale con la loro maestra:I loro testi hanno emozionato la platea, dimostrando come i semi piantati da Amelia negli anni della scuola primaria stiano continuando a fiorire.Per la categoria multimediale, a primeggiare è stato un toccante video realizzato dai bambini della, la classe in cui la maestra Amelia insegnava. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte con orgoglio e commozione gli alunni e le insegnanti della classe, a cui è stata consegnata unaper l'eccellente lavoro svolto.Il momento più toccante della giornata si è consumato nelle prime file della platea, dove sedeva la, invitata come ospite d'onore.L'organizzatore del contest ha voluto rivolgere loro un ringraziamento speciale e profondamente sincero. In un gesto di grande sensibilità,, un prezioso scrigno di affetto da custodire per sempre.«Attraverso questa cerimonia continua a vivere la memoria di una maestra che ha dedicato tutta se stessa all'insegnamento, non solo tra i banchi di scuola ma anche nella vita».La maestra Amelia non spiegava solo le frazioni o le note sul pentagramma; insegnava a vivere con passione, generosità e gentilezza. E finché ci sarà anche un solo bambino a ricordarlo, la sua musica non smetterà mai di suonare.