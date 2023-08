Salvatore Stallone nuovo consigliere d'amministrazione ASI

Salvatore Stallone, ex assessore del Comune di Giovinazzo, affermato imprenditore, da anni presente nella zona industriale di Molfetta e professionista stimato nella Città di Bitonto, è un nuovoLa scelta, condivisa dai sindaci di Giovinazzo, Bitonto e Molfetta, è stata assunta in accordo con il sindaco di Modugno, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.«È la prima volta – il commento del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito – che si guarda ad un incarico così importante e strategico partendo da un accordo che punta al futuro e allo sviluppo non della singola città, ma di un territorio che abbraccia più comunità. Perché solo un progetto condiviso, attraverso l'unione delle risorse, può davvero fare la differenza per un territorio che punta allo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale. Ringrazio i colleghi sindaci dell'ASI per questa scelta che rafforza la collaborazione tra le nostre città».