Monopattini elettrici, a Giovinazzo scattano i controlli della Polizia Locale

Le norme ci sono, ma si fa fatica a farle rispettare. In questi giorni, laha avviato una serie di controlli mirati sull'utilizzo dei monopattini elettrici nel territorio comunale con l'obiettivo di informare i cittadini e verificare il rispetto della nuova normativa entrata in vigore.Si ricorda che ora è obbligatorio l'uso del casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall'età, nonché dotare il monopattino di un contrassegno identificativo (targhino necessario per poter circolare regolarmente.Restano inoltre in vigore le regole già previste dal Codice della Strada:«L'attività della Polizia Locale ha una finalità principalmente preventiva e informativa: l'obiettivo è aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dai conducenti dei monopattini ai pedoni, fino agli automobilisti - spiega l'assessore alla Polizia Locale,- Inoltre, ricorda a chi fa uso di questo mezzo elettrico che dal prossimo 16 luglio entrerà in vigore un ulteriore importante obbligo: tutti i monopattini dovranno essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RC). Pertanto, nelle prossime settimane l'Amministrazione comunale e la Polizia Locale continueranno con le attività di controllo e di sensibilizzazione».