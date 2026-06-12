La Polizia Locale
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Cronaca

Monopattini elettrici, a Giovinazzo scattano i controlli della Polizia Locale

Rucci: «Finalità preventiva ed informativa»

Giovinazzo - venerdì 12 giugno 2026 Comunicato Stampa
Le norme ci sono, ma si fa fatica a farle rispettare. In questi giorni, la Polizia Locale di Giovinazzo ha avviato una serie di controlli mirati sull'utilizzo dei monopattini elettrici nel territorio comunale con l'obiettivo di informare i cittadini e verificare il rispetto della nuova normativa entrata in vigore.
Si ricorda che ora è obbligatorio l'uso del casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall'età, nonché dotare il monopattino di un contrassegno identificativo (targhino necessario per poter circolare regolarmente.

Restano inoltre in vigore le regole già previste dal Codice della Strada: velocità massima di 20 km/h, limite di 6 km/h nelle aree pedonali, divieto di trasportare passeggeri e divieto di utilizzare il telefono cellulare durante la guida.

«L'attività della Polizia Locale ha una finalità principalmente preventiva e informativa: l'obiettivo è aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dai conducenti dei monopattini ai pedoni, fino agli automobilisti - spiega l'assessore alla Polizia Locale, Alberto Rucci- Inoltre, ricorda a chi fa uso di questo mezzo elettrico che dal prossimo 16 luglio entrerà in vigore un ulteriore importante obbligo: tutti i monopattini dovranno essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RC). Pertanto, nelle prossime settimane l'Amministrazione comunale e la Polizia Locale continueranno con le attività di controllo e di sensibilizzazione».
  • Polizia Locale Giovinazzo
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