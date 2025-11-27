Salvatore Stallone. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Salvatore Stallone. Foto Gianluca Battista
Politica

Tammacco di nuovo in Consiglio regionale: la soddisfazione di Noi per Giovinazzo

Stallone: «Risultato straordinario»

Giovinazzo - giovedì 27 novembre 2025
«Il gruppo politico "Noi Per Giovinazzo" esprime grande e palpabile soddisfazione per l'esito delle recenti elezioni regionali pugliesi 2025. Un risultato che consacra il gruppo come forza politica di rilievo nel panorama cittadino e che culmina con la storica rielezione di Saverio Tammacco a consigliere regionale della Puglia».

Così il gruppo che fa capo al presidente del consiglio comunale, Francesco Cervone, ed a Salvatore Stallone ha commentato la rielezione del politico molfettese. Un'affermazione su scala cittadina (a noi risultano dal Ministero dell'Interno 608 preferenze) che rilancia l'azione politica di un gruppo uscito dalla maggioranza cittadina e già al lavoro per le amministrative del 2027.

«La lista "Per la Puglia" - si legge nella nota - che ha visto proprio Saverio Tammacco come capolista, ha raggiunto un risultato straordinario a Giovinazzo, totalizzando 686 preferenze. Questo successo non è solo un traguardo numerico, ma è il chiaro riflesso dell'intenso impegno profuso dal candidato e, soprattutto, dal gruppo "Noi Per Giovinazzo" nel corso degli anni, dimostrando come la coerenza, la passione e la serietà politica vengano sempre riconosciute e ripagate dalla comunità, nonchè un chiaro segnale di approvazione delle scelte politiche cittadine che hanno riguardato la lista in questi anni».

«Siamo orgogliosi e commossi per il sostegno ricevuto - ci ha detto Salvatore Stallone -, un '686 volte grazie' che racchiude tutta la nostra gratitudine. L'elezione di Saverio Tammacco a consigliere regionale è un risultato che restituisce a Giovinazzo un suo autorevole punto di riferimento in seno all'Assise regionale. La comunità ha risposto con grande fiducia e questo ci impone una responsabilità ancora maggiore
L'esito elettorale consolida in modo netto la posizione del gruppo sullo scenario politico giovinazzese, confermandone l'efficacia dell'azione politica e la profonda connessione con le esigenze del territorio. Questo - è stata la sua conclusione - è solo l'inizio di un nuovo capitolo».

E proprio da quest'ultimo passaggio parte la sfida per il 2027 e le elezioni per il nuovo consiglio comunale. Se il gruppo di Stallone e Cervone saprà dialogare con altre forze, si potrebbero aprire a Giovinazzo nuovi fronti politici. Sembrano ancora suggestioni, ma un lungo processo appare già iniziato. Quel peso politico avrà poi un valore anche nella formazione delle coalizioni che si proietteranno alle urne.
