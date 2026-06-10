Religioni
Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo dal 10 al 14 giugno
La Tredicina si concluderà il 12. Domenica la processione
Giovinazzo - mercoledì 10 giugno 2026
La Festa di Sant'Antonio di Padova a Giovinazzo sta entrando nel vivo. La Tredicina in suo onore, all'interno del Santuario del SS Crocifisso, si concluderà il 12 giugno, mentre la festa esterna è programma per domenica 14 giugno con la tradizionale ed attesissima processione dell'effigie del santo portoghese per le strade della città. Di seguito vi proponiamo il programma completo dal 10 al 14 agosto.
PROGRAMMA SANT'ANTONIO DI PADOVA 2026
10 giugno - Giornata delle Confraternite
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Santa Messa officiata da padre Pasquale Rago.
11 giugno - Giornata dei portatori
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Alberto De Mola.
12 giugno - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata delle autorità civili e militari
Ore 18.15 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa presieduta M.Rev.Padre Ruggiero Doronzo - Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia.
Seguirà la commemorazione del Beato Transito di Sant'Antonio.
13 giugno - Solennità di Sant'Antonio di Padova
Ore 8.00 - Santa Messa officiata da don Ignazio De Nichilo.
Ore 9.30 - Messa solenne presieduta da Mons. Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Nel corso della celebrazione ci sarà l'unzione degli infermi e dei malati.
Ore 19.00 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Fra' Andrea Viscardi, Consigliere Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia e guardiano del Convento di Giovinazzo.
Al termine delle celebrazioni eucaristiche sarà impartita benedizione ai bambini e distribuito il pane benedetto di Sant'Antonio.
14 giugno - Festa esterna
Ore 8.00 - Santa Messa officiata da padre Michele Cilli.
Ore 17.00 - Inizio processione con la sacra immagine di Sant'Antonio di Padova.
ITINERARIO: Via Crocifisso a salire, attraversamento prolungamento via Molfetta (ex statale 16 Adriatica), via Matteotti, viale Moro, via Molino, via Cappuccini, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, piazza Benedettine, via San Giacomo, piazza Duomo e via Marina sino all'imbarco in Cala Porto.
Dopo lo sbarco la processione riprenderà sul lungomare Marina Italiana, poi in via Crocifisso sino al rientro in chiesa.
L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Banda "Città di Giovinazzo".
PROGRAMMA SANT'ANTONIO DI PADOVA 2026
10 giugno - Giornata delle Confraternite
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Santa Messa officiata da padre Pasquale Rago.
11 giugno - Giornata dei portatori
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Alberto De Mola.
12 giugno - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata delle autorità civili e militari
Ore 18.15 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa presieduta M.Rev.Padre Ruggiero Doronzo - Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia.
Seguirà la commemorazione del Beato Transito di Sant'Antonio.
13 giugno - Solennità di Sant'Antonio di Padova
Ore 8.00 - Santa Messa officiata da don Ignazio De Nichilo.
Ore 9.30 - Messa solenne presieduta da Mons. Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Nel corso della celebrazione ci sarà l'unzione degli infermi e dei malati.
Ore 19.00 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Fra' Andrea Viscardi, Consigliere Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia e guardiano del Convento di Giovinazzo.
Al termine delle celebrazioni eucaristiche sarà impartita benedizione ai bambini e distribuito il pane benedetto di Sant'Antonio.
14 giugno - Festa esterna
Ore 8.00 - Santa Messa officiata da padre Michele Cilli.
Ore 17.00 - Inizio processione con la sacra immagine di Sant'Antonio di Padova.
ITINERARIO: Via Crocifisso a salire, attraversamento prolungamento via Molfetta (ex statale 16 Adriatica), via Matteotti, viale Moro, via Molino, via Cappuccini, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, piazza Benedettine, via San Giacomo, piazza Duomo e via Marina sino all'imbarco in Cala Porto.
Dopo lo sbarco la processione riprenderà sul lungomare Marina Italiana, poi in via Crocifisso sino al rientro in chiesa.
L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Banda "Città di Giovinazzo".