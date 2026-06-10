Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo dal 10 al 14 giugno

La Festa dia Giovinazzo sta entrando nel vivo. La Tredicina in suo onore, all'interno del Santuario del SS Crocifisso, si concluderà il 12 giugno, mentre la festa esterna è programma per domenica 14 giugno con la tradizionale ed attesissima processione dell'effigie del santo portoghese per le strade della città. Di seguito vi proponiamo il programma completo dal 10 al 14 agosto.Ore 18.15 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da padre Pasquale Rago.Ore 18.15 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Alberto De Mola.Giornata delle autorità civili e militariOre 18.15 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa presieduta M.Rev.Padre Ruggiero Doronzo - Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia.Ore 8.00 - Santa Messa officiata da don Ignazio De Nichilo.Ore 9.30 - Messa solenne presieduta da Mons. Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Nel corso della celebrazione ci sarà l'unzione degli infermi e dei malati.Ore 19.00 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Fra' Andrea Viscardi, Consigliere Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia e guardiano del Convento di Giovinazzo.Al termine delle celebrazioni eucaristiche sarà impartita benedizione ai bambini e distribuito il pane benedetto di Sant'Antonio.Ore 8.00 - Santa Messa officiata da padre Michele Cilli.Ore 17.00 - Inizio processione con la sacra immagine di Sant'Antonio di Padova.: Via Crocifisso a salire, attraversamento prolungamento via Molfetta (ex statale 16 Adriatica), via Matteotti, viale Moro, via Molino, via Cappuccini, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, piazza Benedettine, via San Giacomo, piazza Duomo e via Marina sino all'imbarco in Cala Porto.Dopo lo sbarco la processione riprenderà sul lungomare Marina Italiana, poi in via Crocifisso sino al rientro in chiesa.L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Banda "Città di Giovinazzo".