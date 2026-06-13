Lingua inglese e talento: a Giovinazzo la premiazione di "The big challenge"

I vincitori

Si è svolta venerdì 5 giugno, pressola cerimonia di premiazione diil concorso nazionale di lingua inglese che ogni anno coinvolge migliaia di studenti in tutta Italia, promuovendo l'apprendimento della lingua attraverso attività coinvolgenti e stimolanti.All'iniziativa hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che si sono messi alla prova con quesiti di comprensione, lessico e cultura anglofona, dimostrando impegno, preparazione ed entusiasmo.Il concorso rappresenta un'importante opportunità per valorizzare le competenze linguistiche degli studenti e incentivare l'apprendimento dell'inglese attraverso modalità innovative e motivanti.1° Iride Michele2°Collella Alessandro e Generoso Samuele (ex aequo)3° Spadavecchia Chloe Marie1° Francesco Cariello2° Andreano Sophia e Parato Alice (ex aequo)3° Sigismondo Elisa1° Poppa Maria Sophie2° Vena Alessandro3° Poliseno EleonoraLa cerimonia si è svolta in un clima di festa e partecipazione, con la consegna degli attestati e dei premi agli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti.Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Paola Scorza, e dalle docenti di lingua inglese Prof.ssa Giovanna Savino e Prof.ssa Silvia Mezzina, che hanno sottolineato il valore formativo dell'iniziativa e l'importanza di offrire agli alunni occasioni concrete per mettere in pratica le competenze acquisite.La partecipazione a "The Big Challenge" conferma l'impegno dell'I.C. "San Giovanni Bosco - M. Buonarroti" nella promozione delle lingue straniere e nella valorizzazione delle eccellenze, attraverso percorsi didattici capaci di motivare gli studenti e aprirli a una dimensione sempre più internazionale.