Premiazione The Big Challenge. <span>Foto I.C. Bosco-Buonarroti </span>
Premiazione The Big Challenge. Foto I.C. Bosco-Buonarroti
Scuola

Lingua inglese e talento: a Giovinazzo la premiazione di "The big challenge"

Il 5 giugno scorso nell'Auditorium del Comprensivo "Bosco-Buonarroti"

Giovinazzo - sabato 13 giugno 2026 Comunicato Stampa
Si è svolta venerdì 5 giugno, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco - M. Buonarroti", la cerimonia di premiazione di "The Big Challenge", il concorso nazionale di lingua inglese che ogni anno coinvolge migliaia di studenti in tutta Italia, promuovendo l'apprendimento della lingua attraverso attività coinvolgenti e stimolanti.
All'iniziativa hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che si sono messi alla prova con quesiti di comprensione, lessico e cultura anglofona, dimostrando impegno, preparazione ed entusiasmo.
Il concorso rappresenta un'importante opportunità per valorizzare le competenze linguistiche degli studenti e incentivare l'apprendimento dell'inglese attraverso modalità innovative e motivanti.

I vincitori

Classi Prime
1° Iride Michele
2°Collella Alessandro e Generoso Samuele (ex aequo)
3° Spadavecchia Chloe Marie

Classi Seconde
1° Francesco Cariello
2° Andreano Sophia e Parato Alice (ex aequo)
3° Sigismondo Elisa

Classi Terze
1° Poppa Maria Sophie
2° Vena Alessandro
3° Poliseno Eleonora

La cerimonia si è svolta in un clima di festa e partecipazione, con la consegna degli attestati e dei premi agli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Paola Scorza, e dalle docenti di lingua inglese Prof.ssa Giovanna Savino e Prof.ssa Silvia Mezzina, che hanno sottolineato il valore formativo dell'iniziativa e l'importanza di offrire agli alunni occasioni concrete per mettere in pratica le competenze acquisite.
La partecipazione a "The Big Challenge" conferma l'impegno dell'I.C. "San Giovanni Bosco - M. Buonarroti" nella promozione delle lingue straniere e nella valorizzazione delle eccellenze, attraverso percorsi didattici capaci di motivare gli studenti e aprirli a una dimensione sempre più internazionale.
  • I.C. Bosco-Buonarroti
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