20 foto Il restyling del campo sportivo De Pergola: inaugurata la nuova pista di atletica

Da ieri si è trasformato in uno dei più suggestivi impianti sportivi dell'area metropolitana di Bari: a Giovinazzo, infatti, è stata inaugurata la nuova pista d'atletica in una struttura, quella intitolata a, che include anche una tensostruttura, due tribune più confortevoli, le nuovi torri faro e un campo da bocce.All'evento hanno partecipato una serie di personaggi illustri e sportivi, tra i quali il marciatore azzurro. L'atleta delledi Andria, che ha trionfato nella 10 chilometri di marcia a Madrid, non poteva mancare all'inaugurazione della nuova infrastruttura: un'opera molto importante, intitolata alla memoria dell'appuntato-marciatore, scomparso a 46 anni dopo aver vinto sei titoli tricolori giovanili, che ospiterà la«Quest'area polivalente - ha detto il sindaco- sarà opportuna e necessaria per elevare la qualità della preparazione atletica di tutte le discipline sportive». Oltre al nuovo campo in erba sintetica è stata realizzata una tensostruttura. «Sarà una struttura performante - ha continuato - inaugurata nel 2026, nel momento di massima espansione dello sport. È una città che accompagna gli sforzi delle società, ma soprattutto educa le giovani generazioni tramite lo sport».Alla inaugurazione, alla presenza del presidente regionale della, sono intervenuti numerosi volti noti delle istituzioni e dello sport. Prima degli interventi degli ospiti, della benedizione del vescovoe del taglio del nastro, la cerimonia è stata aperta da un giro di pista dei vari club (fra cui il, neopromosso in serie A) ed è proseguita con la marcia percorsa sotto la tribuna da Sollecito e Fortunato con una folta rappresentanza della Fiamma.L'intervento, eseguito nel corso dei mesi scorsi, «si inserisce in un finanziamento deldi- ha detto il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici,-. Dopo il primo step, concluso nel marzo 2023, abbiamo ottenuto il secondo finanziamento che ci ha permesso di realizzare un nuovo centro polisportivo, oltre a numerosi aspetti che hanno riguardato la sicurezza che prima non esistevano affatto», ha rimarcato.I lavori di ammodernamento, «grazie ad un finanziamento arrivato un po' per caso, è stato un tentativo quasi utopico», ha aggiunto Depalo e in seguito affidati alla, hanno riguardato la realizzazione «di una pista professional e una struttura polisportiva per pallacanestro, pallavolo e pickleball. Abbiamo rivisto gli spalti, col nuovo blocco bagni, e gli spogliatoi, aggiunto una seconda gradinata per consentire il pubblico spettacolo, un campo di bocce e le nuove torri faro».Soddisfatta anche l'assessora allo Sport,, secondo cui «questo potrà un centro polifunzionale ed un punto di aggregazione». Fra i propositi per il futuro delle associazioni che utilizzeranno l'impianto «quello di crescere insieme pensando al benessere dei ragazzi». Tra i presenti, oltre ad, al vertice del, anche, a capo del comitato regionale paralimpico, «perché tutti noi abbiamo voluto dare un segnale: lo sport è inclusione».Il prossimo capitolo riguarda ora la gestione dell'impianto: «L'idea sarebbe quella di avere- ha detto Depalo - anche perché le prestazioni di questa struttura non sono paragonabili a quelle che c'erano prima:che gestisce i vari apparati presenti in questa area».