Telecamere ai varchi d'entrata di Giovinazzo pienamente operative: il VIDEO

Dal 10 giugno scorso sono pienamente operativi a Giovinazzo i sistemi di videosorveglianza d'accesso alla città. LO ha comunicato attraverso i canali social il vicesindacoche ha voluto sottolineare l'importanza di un servizio che dovrebbe implementare il livello di sicurezza.«Si tratta - ha spiegato - di telecamere che monitorano costantemente ingressi ed uscite dal nostro territorio, che rilevano le targhe in tempo reale. Importante evidenziare che non sono apparati che hanno una funzione sanzionatoria, bensì di mero controllo, perciò - ha scritto rivolgendosi ai cittadini - cercate sempre di segnalare quelle sospette agli organi preposti alla nostra sicurezza. Infine le pattuglie in servizio potranno visualizzare direttamente dai propri veicoli i sistemi di sorveglianza mediante opportuna remotizzazione».Sotto il nostro scritto, un breve video esplicativo dei nuovi sistemi operativi.