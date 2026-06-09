Cinghiali morti sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto: il VIDEO

Carcasse di cinghiali morti lungo sul ciglio dellache collega Giovinazzo a Bitonto. Nel video che vi proponiamo sotto il nostro scritto, appaiono evidenti i segni di un investimento di qualche animale, finito sostanzialmente a pezzi dopo il passaggio di diversi mezzi.Non mancano purtroppo quotidiane segnalazioni, anche alle forze dell'ordine ed alle Guardie Campestri, circa la presenza di nutriti gruppi di cinghiali, anche con cuccioli al seguito, che invadono letteralmente le campagne trae devastano campi coltivati. Sono ghiotti di piantine di zucchine, mangiano anche tuberi e bacche in quantità notevolissima. Da dove passano, resta davvero poco. Ed hobbisti ed agricoltori giovinazzesi sono sul piede di guerra: o si trovano soluzione vere, al di là di un piano regionale propagandato ma mai entrato veramente a regime, oppure potrebbero esservi iniziative drastiche come il blocco delle strade.L'auspicio è che per la sicurezza sulle strade provinciali e per evitare che il lavoro nei campi sia vanificato si intervenga nel più breve tempo possibile.