Sfugge all'alt e viene inseguito: arrestato un 21enne del clan Capriati

Un inseguimento da Bari a Giovinazzo, quando quell'uomo, alla guida di un suv, è andato a sbattere contro un'altra auto, prima di provare a svignarsela a piedi. In un attimo, però, gli uomini dellalo hanno arrestato, scoprendo che si trattava di, 21enne di Bari vicino alIl suo nome, infatti, è comparso subito dagli archivi degli investigatori: l'uomo è stato gambizzato il 19 aprile scorso a Bari vecchia (colpito da un colpo di pistola alla gamba sinistra), mentre si trovava in vico Ospedale Civile. L'episodio è oggetto di indagini, ma dagli inquirenti viene indicato come una verosimile risposta delall'omicidio del 42enneavvenuto poche ore prima a Biscelglie, perché diretto contro un soggetto ritenuto vicino alLa vicenda risale a sabato. Erano le ore 16.30 quando i militari deldihanno intercettato al quartiere San Girolamo, in via Napoli, unasospetta con una persona a bordo. Hanno così intimato l'alt, ma Ciocca è scappato, raggiungendo Giovinazzo. Poi, però, sul lungomare Marina Italiana è accaduto l'inevitabile: vicino ad una curva, in via Sebenico, il 21enne ha perso il controllo dell'auto, presa a noleggio, schiantandosi con unain sosta.Bloccato poco distante, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per guida senza patente, poiché mai conseguita, forse uno dei motivi per cui ha tentato di non farsi fermare. Per i rilievi del sinistro stradale è intervenuta la, per Cioccia sono stati disposti i domiciliari.