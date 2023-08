Ex statale 16 Adriatica, torna l'autovelox tra Giovinazzo e Santo Spirito

Sarà attivo dal prossimo, l'autovelox mobile lungo la ex strada statale 16 Adriatica che conduce a Santo Spirito. Il calendario dei periodi successivi d'operatività del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità sarà concordato e comunicato periodicamente all'utenza.Ne ha dato notizia, sul portale del, la, precisando che in quel tratto il limite di velocità da rispettare è die che sul tratto di strada in questione «verrà predisposto il rilevamento elettronico della velocità - si legge nella nota a firma del maggiore- al fine di contrastare le violazioni previste dal codice della strada a Giovinazzo sulla ex strada statale 16 Adriatica, in».Il dispositivo sarà opportunamente segnalato con la segnaletica verticale posta prima e sul punto della postazione: «Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità - si legge ancora nella nota pubblicata sul sito - saranno presegnalate, ai sensi di legge, dall'apposito cartello stradale ad alta visibilità contenente l'iscrizione, nonché da cartello, indicante il simbolo della, posizionato proprio in prossimità della postazione».Infine «l'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al». Il calendario sarà comunicato in, mentre dagli uffici di via Cappuccini si raccomanda la massima prudenza edil rispetto del limite di velocità.