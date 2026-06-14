Giovinazzo in festa per Sant'Antonio di Padova: il programma domenicale
L'itinerario completo della processione che inizierà alle 17.00
Giovinazzo è in festa per Sant'Antonio di Padova, la cui solennità liturgica ricorreva ieri, sabato 13 giugno.
Conclusasi la Tredicina in suo onore all'interno del Santuario del SS Crocifisso, la famiglia francescana ha ospitato nella mattinata di ieri la santa messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Molfetta, S.E. Mons. Domenico Basile. A sera l'altra celebrazione attesissima, quella officiata da Fra' Andrea Viscardi ed al termine della quale c'è stata la benedizione dei bambini con la contestuale distribuzione del pane benedetto.
Oggi è il giorno della Festa esterna e noi vi proponiamo di seguito l'intero programma liturgico, che avrà poi il suo culmine nella processione della sacra effigie per le vie cittadine.
14 giugno - Festa esternaOre 8.00 - Santa Messa officiata da padre Michele Cilli.
Ore 17.00 - Inizio processione con la sacra immagine di Sant'Antonio di Padova.
ITINERARIO: Via Crocifisso a salire, attraversamento prolungamento via Molfetta (ex statale 16 Adriatica), via Matteotti, viale Moro, via Molino, via Cappuccini, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, piazza Benedettine, via San Giacomo, piazza Duomo e via Marina sino all'imbarco in Cala Porto.
Dopo lo sbarco la processione riprenderà sul lungomare Marina Italiana, poi in via Crocifisso sino al rientro in chiesa.
L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Banda "Città di Giovinazzo".