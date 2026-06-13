Porto di Giovinazzo con Palazzo Vescovile. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Porto di Giovinazzo con Palazzo Vescovile. Foto Gianluca Battista
Territorio

Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo

In tantissimi si riverseranno sul litorale

Giovinazzo - domenica 14 giugno 2026
Sole in prevalenza nella domenica di Giovinazzo, con ventilazione debole da quadranti sud-occidentali. Mare poco mosso, temperature massime di 29° che permetteranno a molti di trascorrere una domenica sul litorale.
Pomeriggio con qualche velatura e valori termici che al tramonto saranno sui 27°, con correnti che salteranno a Levante. Minime della notte sui 23°. Lunedì attese punte oltre i 30°.

DOMENICA 14 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:18, Tramonta: 20:26
LUNA - Leva: 4:03, Cala: 20:18 - Luna nuova
  • meteo Giovinazzo
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Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Qualche scroscio possibile al primo mattino
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