Perc'è una nuova grana da sbrigare, e stavolta non riguarda le gare per l'affidamento di aree per la realizzazione di spiagge libere con servizi. Ilha disposto l'imputazione coatta per un presuntonei confronti, fra gli altri, del sindaco e del suo viceIl giudice per le indagini preliminari,, martedì scorso ha infatti respinto la richiesta delladi archiviazione pernei confronti del primo cittadino, del suo vice e di altre cinque persone (l'ex presidente del consiglio comunalee gli ex assessori comunali, attualmente a capo dell'Asset,) ai danni del dirigenteIl giudice per le indagini preliminari ha disposto che il pubblico ministero formulinei confronti di Depalma e dei componenti della precedente giunta comunale. I fatti contestati risalgono agli anni 2014-2017 quando l'architetto Turturro, all'epoca dirigente del settore, dopo essersi opposto ai lavori di ampliamento della discarica (secondo quanto denuncia la parte offesa, nda), fu trasferito alDalla sua denuncia era nata l'inchiesta del pubblico ministeroche, il 29 gennaio 2018, aveva chiesto i sette rinvii a giudizio. Per Depalma e Favuzzi il giudice dell'udienza preliminare, il 27 febbraio 2020, aveva disposto il rinvio a giudizio per il reato di, mentre aveva escluso, reato, quest'ultimo, per cui fu disposta la trasmissione degli atti al pm «perché il fatto è diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio».Riavuti gli atti, laaveva chiesto l'archiviazione, ma Turturro si era opposto, ottenendo infine ragione dalla gip Perrelli secondo cui «il danno arrecato al Turturro - è scritto - va individuato nellacon assegnazione al settore». Una «lesione della posizione giuridica» avvenuta con «le determine sindacali» e la «delibera di giunta n. 94 del 2015».Proprio questa delibera avrebbe, sempre secondo la gip, causato la «» e «completato il disegno vessatorio e discriminatorio posto in essere nei confronti della persona offesa» che l'ha vista, prima «spostata in» e poi ad occuparsi del rilascio di carte d'identità».