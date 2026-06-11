Il sospiro diventa trullo
Il sospiro diventa trullo
Vita di città

Il sospiro diventa trullo: quando la tradizione incontra l'innovazione

Il dolce biscegliese riproposto in una forma che fa discutere

Giovinazzo - giovedì 11 giugno 2026
A firmare la reinterpretazione del dolce simbolo di Bisceglie è Nicola Giotti, pasticcere di Giovinazzo titolare di "Giotti Pasticceri", che ha utilizzato la sua tecnica di decorazione ad aerografo per dare al celebre dolce la forma di uno dei simboli più iconici della Puglia.

La creazione, "Sospiro trullo realistico", ha immediatamente diviso l'opinione pubblica tra chi ha gridato alla dissacrazione e chi ha applaudito l'iniziativa.

Giotti ha risposto alle critiche ricordando di essere membro dell'Associazione Storica dei Sospiri di Bisceglie e di aver condiviso la scelta con l'associazione prima di procedere. Sul piano della ricetta, il dolce mantiene l'anima dell'originale: crema all'antica con infusione di vaniglia, cannella, chiodi di garofano e scorze di agrumi alleggerita con panna, cuore di gelée alle ciliegie ferrovia di Bisceglie, bagna al liquore Alchermes e finitura di cioccolato con decorazione ad aerografo.

A chiudere la polemica è arrivata la presa di posizione di Sergio Salerno, fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie e dell'Associazione Pasticcerie Storiche, che ha espresso pieno sostegno al lavoro di Giotti definendolo un concentrato di innovazione applicata alla tradizione e precisando che si tratta di una valorizzazione del dolce, non di una sua trasformazione.

Il legame di Giotti con il sospiro ha radici familiari profonde. Il nonno Nicola, cuoco per le truppe britanniche impegnate nello sminamento del dopoguerra a Giovinazzo, al momento della loro partenza dall'Italia recuperò la grata metallica smaltata di un camion militare e la riconvertì nella superficie su cui far scolare i sospiri dallo zucchero fondente. Un dettaglio che il pasticcere considera il racconto di famiglia che lo lega indissolubilmente a questo dolce.
  • Nicola Giotti
Ci avete rotto il pallone
11 giugno 2026 Ci avete rotto il pallone
Restaurata e riposizionata la rampa al Porto Vecchio di Giovinazzo
11 giugno 2026 Restaurata e riposizionata la rampa al Porto Vecchio di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Sollecito e Giotti a Firenze per "Rinascimento del Gusto" Attualità Sollecito e Giotti a Firenze per "Rinascimento del Gusto" Il sindaco: «Toccata con mano stima per Nicola. Ritorno d'immagine per la nostra città»
Giovinazzo al "Rinascimento del Gusto" di Firenze Eventi e cultura Giovinazzo al "Rinascimento del Gusto" di Firenze Sollecito: «Orgoglio per la nostra città»
1 Nicola Giotti ospite di "TG1 Mattina" Nicola Giotti ospite di "TG1 Mattina" Collegamento da Giovinazzo. In studio il maestro dell'aerografia, Mario Romani
Nicola Giotti vicepresidente nazionale di Confartigianato settore dolciario Associazioni Nicola Giotti vicepresidente nazionale di Confartigianato settore dolciario Soddisfazione di tutto il settore pugliese. Presidente sarà il veneto Cristiano Luigi Gaggion
Nicola Giotti e Nicolò De Chirico ambasciatori pugliesi della pasticceria su Costa Crociere Attività produttive Nicola Giotti e Nicolò De Chirico ambasciatori pugliesi della pasticceria su Costa Crociere Hanno sfornato 4mila sospiri per i viaggiatori che hanno gradito molto
Le uova aerografate made in Giovinazzo incantano Milano Eventi e cultura Le uova aerografate made in Giovinazzo incantano Milano A Palazzo Cusani Nicola Giotti e Agostino Picicco hanno incontrato il mondo culturale ed imprenditoriale lombardo
Annalisa stupita dall'uovo di cioccolato aerografato da Nicola Giotti Annalisa stupita dall'uovo di cioccolato aerografato da Nicola Giotti Ieri sera, prima della registrazione in Cala Porto, l'incontro tra i due artisti
L'Uovo aerografato di Giotti per Annalisa Eventi e cultura L'Uovo aerografato di Giotti per Annalisa Sarà donato alla pop star prima della registrazione di "Road to Battiti" in Cala Porto
Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo dal 10 al 14 giugno
10 giugno 2026 Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo dal 10 al 14 giugno
Accolto il ricorso del titolare, revocato il sequestro del locale "Sacro "
10 giugno 2026 Accolto il ricorso del titolare, revocato il sequestro del locale "Sacro"
Elezioni Molfetta, Tommaso Depalma "tira le orecchie " ad un centrodestra diviso e disorientato
10 giugno 2026 Elezioni Molfetta, Tommaso Depalma "tira le orecchie" ad un centrodestra diviso e disorientato
Un'altra vittoria dal sapore europeo per la Shinjukan Dojo
10 giugno 2026 Un'altra vittoria dal sapore europeo per la Shinjukan Dojo
Il Giovinazzo C5 fa la storia: la nostra intervista al presidente Antonio Carlucci
9 giugno 2026 Il Giovinazzo C5 fa la storia: la nostra intervista al presidente Antonio Carlucci
Un sindaco comunista a Molfetta, la soddisfazione di Sinistra Italiana e PrimaVera Alternativa
9 giugno 2026 Un sindaco comunista a Molfetta, la soddisfazione di Sinistra Italiana e PrimaVera Alternativa
Cinghiali morti sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto: il VIDEO
9 giugno 2026 Cinghiali morti sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto: il VIDEO
Festival "Del Racconto, il Film ", anche quest'anno Giovinazzo tra le località prescelte
9 giugno 2026 Festival "Del Racconto, il Film", anche quest'anno Giovinazzo tra le località prescelte
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.