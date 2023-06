Concessioni demaniali: archiviazione definitiva per Depalma, Stallone e Trematore

Si è conclusa con una archiviazione definitiva la vicenda sulle concessioni demaniali che vedeva coinvolti l'ex sindaco di Giovinazzo,, l'ex assessoree l'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, l'ingegneree difesi dagli avvocatiIl giudice del, ha ritenuto «infondata» l'opposizione all'archiviazione da parte della parte civile, il movimento civico, e ha disposto l'archiviazione definitiva «non ritenendo sussistente» l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio né tentato e né consumato. Come riportato nel dispositivo «le esaustive investigazioni hanno permesso di accertare».«Sono molto contento per l'ingegnere, per l'ex sindacoe per l'ex assessore, coinvolti in questa vicenda nata sempre dal furore giustizialista di PVA - il commento del sindaco di Giovinazzo,-. Questa nostra opposizione ha sottoposto in Procura una serie di presunte "illegittimità" tutte smontate pezzo per pezzo dallo stesso pubblico ministero che - prosegue - ha chiesto l'archiviazione per tutti gli indagati».«PVA ha inteso opporsi anche all'archiviazione generando una ulteriore udienza che finalmente ha avuto esito positivo come tutti ci aspettavamo. Anche questa volta il giustizialismo livoroso ha perso: trionfache - conclude Sollecito - non si è fatta intimidire dalle varie denunce dell'opposizione».