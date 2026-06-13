Nuovo Campo Sportivo
Nuovo Campo Sportivo "Raffaele De Pergola"
Attualità

S'inaugura questa sera il Campo Sportivo Polivalente di Giovinazzo

Appuntamento alle 19.00 al "Raffaele De Pergola"

Giovinazzo - sabato 13 giugno 2026
Lo diciamo senza timore di smentita: è questa la vera inaugurazione del nuovo Campo Sportivo Polivalente "Raffaele De Pergola". Nel marzo di due anni fa era stato consegnato il manto erboso del campo da calcio, alla presenza, tra gli altri, dell'ex CT della nazionale italiana, Roberto Donadoni.

Oggi, 13 giugno 2026, dalle 19.00, quegli spazi saranno ufficialmente consegnati alla città e saranno la casa di associazioni sportive che tanto importanti sono nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni. Con la speranza che una squadra di calcio almeno in Promozione torni a Giovinazzo nel giro di qualche anno.

Il nuovo impianto sarà dotato di erba sintetica di ultima generazione, e questo lo sapevate già da tempo, ma anche di una pista d'atletica nuova di zecca, un campo da bocce regolamentare, una tensostruttura dove allenarsi di inverno, campo da basket, pallavolo e pickleball, con tribune più confortevoli (anche quella per tifoserie ospiti). Sono inoltre state impiantate le nuove torri faro per attività in notturna.
Alla cerimonia di questa sera saranno presenti le autorità civili della città, in testa il sindaco Michele Sollecito, l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone ed il suo omologo ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, vero motore per la realizzazione di un impianto che soddisfi i nuovi standard delle federazioni.
  • Campo sportivo Giovinazzo
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