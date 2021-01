Autovelox Giovinazzo-Santo Spirito, Saracino: «Se si chiede rispetto regole, lo si esiga da chi deve farle rispettare»

Terzo capitolo della schermaglia dialettica a distanza tra il Consigliere comunale del Partito Democratico,e l'Assessore alla Polizia Locale, Salvatore Stallone. Oggetto del contendere è sempre il Celeritas, il sistema di rilevamento della velocità sulla ex strada statale 16 Adriatica, nel tratto che corre da Giovinazzo al quartiere barese di Santo Spirito.Dopo l'affondo dell'esponente Dem sulla congruità dell'azione amministrativa e la risposta dell'Assessore che aveva puntato sulla presunta propaganda del Consigliere-Avvocato, è giunta una dettagliata controreplica di Saracino che vi proponiamo integralmente.«Se si richiede il rispetto delle regole dagli utenti della strada, è giusto che lo si esiga anche da chi quelle regole deve farle rispettare!E allora chiedo all'Assessore Salvatore Stallone:È vero o no che è stato affidato, con determina, in via diretta, un serviziodi gestione delle infrazioni al Codice della Strada, per un periodo di sei mesi e comunque per unÈ vero o no che iinvece, sono statiÈ vero o no che,, la somma corrisposta per il servizio affidato è statatanto che si è creato unÈ vero o no cheha scritto al Sindaco e all'Assessore al ramo medesimo, rappresentandoe riferendo di aver immediatamenteper aver raggiunto di gran lunga la soglia prestabilita"?È vero o no che, conseguentemente, il predetto servizio è statoe non è stato, quindi, portato a compimento il periodo convenuto di 6 mesi?È vero o no che (stando alla documentazione messa a disposizione del Consiglio Comunale) la società affidataria del servizio non ha ottemperatodi "al Comando di Polizia Municipale prospetto di rendicontazione delle pratiche lavorate"?È vero o no che l'autoveloxe, in quanto tale, può essere posizionatosu unaE che, diversamente, nelle strade urbane come Giovinazzo-Santo Spirito è necessaria la contestazione immediata?È vero o no che ila verbale per i servizi complementari,negli accertamenti notificati agli utenti e non è stato posto (e ci mancherebbe!) a carico di questi ultimi?Alla luce di tutto questo, mi chiedo e chiedo all'Assessore:è giusto essere intransigenti solo con gli utenti della strada?In fondo sarebbe bastato leggere le carte!Da chi, da 9 anni, percepisce una indennità tutta a carico dei cittadini mi aspetto un approfondimento maggiore e non un mero richiamo al rispetto delle regole su cui siamo tutti d'accordo...o quasi!».CONSIGLIERE FRANCESCO SARACINO