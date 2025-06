Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 16 al 20 giugno

Sono decine i turisti stranieri presenti a Giovinazzo in questo periodo e sovente li abbiamo visti mescolarsi ai residenti per chiedere in farmacia aiuto o per comprare farmaci e creme protettive.La funzione di queste ultime, di presidio costante del territorio, appare in estate più che mai importante e per questo vi riportiamo le farmacie di turno a Giovinazzo16 giugno - Farmacia Del Prete17 giugno - Farmacia D'Agostino18 giugno - Farmacia del Mare19 giugno - Farmacia Fiore20 giugno - Farmacia Rinella