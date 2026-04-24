Fra Andrea Viscardi nel Consiglio della Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini

Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, il XXXVII Capitolo Provinciale Ordinario dei Frati Cappuccini della Puglia ha eletto il Ministro Provinciale ed i membri del suo Consiglio.Ministro Provinciale sarà fra, che avrà come Vicario fra Pietro Gallone. C'è un pezzo di Giovinazzo nel Consiglio, poichédel Convento di via Crocifisso, sarà II Consigliere. Con lui agiranno nel Consiglio provinciale anche fra Reoland Marku e fra Giuseppe Ciccimarra, rispettivamente III e IV Consigliere.Il Ministro ed il Consiglio resteranno in carica dal 2026 sino al 2029.