Giovinazzo celebra la liberazione dal nazifascismo

Nel giorno dell', anche Giovinazzo ha voluto ricordare coloro i quali persero la vita per la libertà e la democrazia.Stamane un corteo delle autorità cittadine, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, accompagnato da una nutrita rappresentanza dell'ANPI Giovinazzo e delle associazioni d'Arma, nonché dei consiglieri comunali, è partito dal porticato di Palazzo di Città. Quindi la sosta all'interno della Villa Comunale sotto il monumento ai caduti di tutte le guerre, per rendere omaggio a chi lottò per l'affrancamento dalla dittatura nazifascista. Particolarmente toccante il momento in cui le autorità si sono soffermate sotto il monumento sotto cui è stata deposta una corona di fiori.Quindi il secondo passaggio, nell'androne di Palazzo di Città, dove una targa commemorativa ricorda il sacrificio del partigiano, morto per la libertà.