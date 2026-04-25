25 aprile. <span>Foto Staff sindaco </span>
25 aprile. Foto Staff sindaco
Attualità

Giovinazzo celebra la liberazione dal nazifascismo

L'omaggio ai caduti per la libertà in Villa Comunale e nell'androne di Palazzo di Città

Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026 12.39
Nel giorno dell'81° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, anche Giovinazzo ha voluto ricordare coloro i quali persero la vita per la libertà e la democrazia.

Stamane un corteo delle autorità cittadine, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, accompagnato da una nutrita rappresentanza dell'ANPI Giovinazzo e delle associazioni d'Arma, nonché dei consiglieri comunali, è partito dal porticato di Palazzo di Città. Quindi la sosta all'interno della Villa Comunale sotto il monumento ai caduti di tutte le guerre, per rendere omaggio a chi lottò per l'affrancamento dalla dittatura nazifascista. Particolarmente toccante il momento in cui le autorità si sono soffermate sotto il monumento sotto cui è stata deposta una corona di fiori.

Quindi il secondo passaggio, nell'androne di Palazzo di Città, dove una targa commemorativa ricorda il sacrificio del partigiano Angelo Ricapito, morto per la libertà.
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