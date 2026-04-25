Attualità
Giovinazzo celebra la liberazione dal nazifascismo
L'omaggio ai caduti per la libertà in Villa Comunale e nell'androne di Palazzo di Città
Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026 12.39
Nel giorno dell'81° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, anche Giovinazzo ha voluto ricordare coloro i quali persero la vita per la libertà e la democrazia.
Stamane un corteo delle autorità cittadine, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, accompagnato da una nutrita rappresentanza dell'ANPI Giovinazzo e delle associazioni d'Arma, nonché dei consiglieri comunali, è partito dal porticato di Palazzo di Città. Quindi la sosta all'interno della Villa Comunale sotto il monumento ai caduti di tutte le guerre, per rendere omaggio a chi lottò per l'affrancamento dalla dittatura nazifascista. Particolarmente toccante il momento in cui le autorità si sono soffermate sotto il monumento sotto cui è stata deposta una corona di fiori.
Quindi il secondo passaggio, nell'androne di Palazzo di Città, dove una targa commemorativa ricorda il sacrificio del partigiano Angelo Ricapito, morto per la libertà.
Stamane un corteo delle autorità cittadine, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, accompagnato da una nutrita rappresentanza dell'ANPI Giovinazzo e delle associazioni d'Arma, nonché dei consiglieri comunali, è partito dal porticato di Palazzo di Città. Quindi la sosta all'interno della Villa Comunale sotto il monumento ai caduti di tutte le guerre, per rendere omaggio a chi lottò per l'affrancamento dalla dittatura nazifascista. Particolarmente toccante il momento in cui le autorità si sono soffermate sotto il monumento sotto cui è stata deposta una corona di fiori.
Quindi il secondo passaggio, nell'androne di Palazzo di Città, dove una targa commemorativa ricorda il sacrificio del partigiano Angelo Ricapito, morto per la libertà.