Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
Con l'arrivo della primavera è aumentato anche il numero delle presenze in città. A Giovinazzo le farmacie diffuse sul territorio comunale restano un presidio di primissima assistenza fondamentale per l'intera comunità locale e per chi decide di soggiornarvi.
Queste le farmacie di turno a Giovinazzo da domenica 12 a venerdì 17 aprile:
12 aprile - Farmacia Del Prete
13 aprile - Farmacia Pellegrino
14 aprile - Farmacia del Mare
15 aprile - Farmacia Fiore
16 aprile - Farmacia Rinella
17 aprile - Farmacia D'Ambrosio
Queste le farmacie di turno a Giovinazzo da domenica 12 a venerdì 17 aprile:
12 aprile - Farmacia Del Prete
13 aprile - Farmacia Pellegrino
14 aprile - Farmacia del Mare
15 aprile - Farmacia Fiore
16 aprile - Farmacia Rinella
17 aprile - Farmacia D'Ambrosio