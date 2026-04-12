Farmacia Del Prete
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Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile

Le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
Con l'arrivo della primavera è aumentato anche il numero delle presenze in città. A Giovinazzo le farmacie diffuse sul territorio comunale restano un presidio di primissima assistenza fondamentale per l'intera comunità locale e per chi decide di soggiornarvi.
Queste le farmacie di turno a Giovinazzo da domenica 12 a venerdì 17 aprile:

12 aprile - Farmacia Del Prete
13 aprile - Farmacia Pellegrino
14 aprile - Farmacia del Mare
15 aprile - Farmacia Fiore
16 aprile - Farmacia Rinella
17 aprile - Farmacia D'Ambrosio
  • farmacie Giovinazzo
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