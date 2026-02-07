Farmacia Del Prete
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio

Giovinazzo - sabato 7 febbraio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio:

7 febbraio - Farmacia del Mare
8 febbraio - Farmacia Fiore
9 febbraio - Farmacia Rinella
10 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
11 febbraio - Farmacia Del Prete
12 febbraio - Farmacia Pellegrino
13 febbraio - Farmacia del Mare
Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo
7 febbraio 2026 Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo
Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino
6 febbraio 2026 Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino
