Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio
Giovinazzo - sabato 7 febbraio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio:
7 febbraio - Farmacia del Mare
8 febbraio - Farmacia Fiore
9 febbraio - Farmacia Rinella
10 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
11 febbraio - Farmacia Del Prete
12 febbraio - Farmacia Pellegrino
13 febbraio - Farmacia del Mare
