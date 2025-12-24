Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre

Periodo invernale e quindi periodo in cui i virus influenzali proliferano. Periodo in cui l'attività delle farmacie giovinazzesi è frenetica e diventa un presidio importante, soprattutto durante le feste. Di seguito vi comunichiamo quindi le farmacie di turno dal 24 al 28 dicembre:24 dicembre - Farmacia Comunale25 dicembre - Farmacia Del Prete26 dicembre - Farmacia D'Agostino27 dicembre - Farmacia del Mare28 dicembre - Farmacia Fiore