Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre
Le informazioni utili all'utenza
Giovinazzo - mercoledì 24 dicembre 2025
Periodo invernale e quindi periodo in cui i virus influenzali proliferano. Periodo in cui l'attività delle farmacie giovinazzesi è frenetica e diventa un presidio importante, soprattutto durante le feste. Di seguito vi comunichiamo quindi le farmacie di turno dal 24 al 28 dicembre:
24 dicembre - Farmacia Comunale
25 dicembre - Farmacia Del Prete
26 dicembre - Farmacia D'Agostino
27 dicembre - Farmacia del Mare
28 dicembre - Farmacia Fiore
