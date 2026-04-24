Mercato settimanale il 1°novembre. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mercato settimanale il 1°novembre. Foto Gianluca Battista
Attività produttive

Il mercato settimanale di Giovinazzo si terrà ugualmente il 1° maggio

Attenta valutazione delle associazioni di categoria con il Comune

Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026
Il mercato settimanale del venerdì si svolgerà regolarmente anche il prossimo 1° maggio. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale di Giovinazzo in accordo con le associazioni di settore, auspicando un ulteriore afflusso di clientela nella giornata festiva.

I cancelli di piazzale Salvo D'Acquisto il 1° maggio resteranno pertanto aperti dalle 7.00 alle 13.30 circa. Immediatamente dopo inizieranno le operazioni di pulizia dell'area mercatale.
  • mercato settimanale Giovinazzo
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