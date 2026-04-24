Attività produttive
Il mercato settimanale di Giovinazzo si terrà ugualmente il 1° maggio
Attenta valutazione delle associazioni di categoria con il Comune
Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026
Il mercato settimanale del venerdì si svolgerà regolarmente anche il prossimo 1° maggio. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale di Giovinazzo in accordo con le associazioni di settore, auspicando un ulteriore afflusso di clientela nella giornata festiva.
I cancelli di piazzale Salvo D'Acquisto il 1° maggio resteranno pertanto aperti dalle 7.00 alle 13.30 circa. Immediatamente dopo inizieranno le operazioni di pulizia dell'area mercatale.
I cancelli di piazzale Salvo D'Acquisto il 1° maggio resteranno pertanto aperti dalle 7.00 alle 13.30 circa. Immediatamente dopo inizieranno le operazioni di pulizia dell'area mercatale.