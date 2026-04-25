Mons. Domenico Basile. <span>Foto Ruggiero de Virgilio</span>
Mons. Domenico Basile. Foto Ruggiero de Virgilio
Chiesa locale

Prima volta di Mons. Basile a Giovinazzo: il programma completo

Sarà una domenica di festa per il clero ed i fedeli che accoglieranno il loro Pastore

Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026
È stata certamente una delle settimane più emozionanti ed intense della sua vita. Monsignor Domenico Basile completerà domani, domenica 26 aprile, il suo insediamento nelle cattedre della città della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

Dopo l'insediamento del 22 aprile a Molfetta e la prima volta a Terlizzi il 23 aprile, in occasione dei festeggiamenti per Maria SS di Sovereto, Mons. Basile in serata sarà a Ruvo di Puglia. Ma la sua giornata pregna di impegni inizierà in mattinata, quando arriverà a Giovinazzo, dove sarà accolto da tantissimi fedeli. L'arrivo del prelato è previsto intorno alle 10.45 ed alle ore 11.00 presiederà la messa solenne all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, guidata dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo.

Per un corretto e tempestivo afflusso dei fedeli in Cattedrale, la chiesa sarà aperta sin delle 9.45 e l'ingresso preferibile sarà quello da via Marina. Sino ad inizio celebrazione si potrà in realtà entrare anche da piazza Duomo, quell'ingresso sarà chiuso appena la messa inizierà. Va ricordato che al mattino non vi saranno funzioni religiose nelle parrocchie cittadine e che dunque tutto il clero e tutti i fedeli si ritroveranno in Cattedrale.
A tal proposito saranno predisposti due schermi sulle navate laterali per permettere a tutti di seguire al meglio la celebrazione eucaristica. Nel solo 2026 si tratta del terzo vescovo che celebrerà messa nella Cattedrale giovinazzese, dopo Mons. Domenico Cornacchia e Mons. Vincenzo Turturro.

Sarà questa l'occasione per accogliere al meglio il nuovo Pastore di anime e saranno presenti le autorità civili e militari cittadine, le confraternite ed i pii sodalizi, nonché tutti i sacerdoti e i religiosi di Giovinazzo. Inizierà un nuovo cammino per la Chiesa Cattolica locale e sarà una grande festa di popolo per Monsignor Basile.
  • Mons. Domenico Basile
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