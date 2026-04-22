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Attualità

Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano contro le barriere architettoniche

Assessore Marzella: «Grande risultato»

Giovinazzo - mercoledì 22 aprile 2026
Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il PEBA, il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Nel corso della seduta consiliare di lunedì 20 aprile, l'arch. Maria Rosaria Stufano Melone ha relazionato sul progetto redatto dall'Amministrazione comunale anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini che hanno risposto al questionario e partecipato agli incontri pubblici duranti i quali è stata richiesta la segnalazione di eventuali criticità rilevate in città.

Il PEBA, infatti, è uno strumento di pianificazione e progettazione che ha lo scopo di garantire alle persone con disabilità, ma più in generale a tutti i cittadini, un elevato grado di accessibilità nei luoghi pubblici e in quelli privati di interesse pubblico.

«Quello raggiunto ieri è un grande risultato - dichiara l'assessore alla Mobilità Sostenibile, Natalie Marzella - Ovviamente è solo l'inizio, il punto di partenza per una pianificazione generale della mobilità sostenibile che mirerà a rendere la nostra città sempre più accessibile e inclusiva. Anzi, informo i cittadini che il questionario è sempre disponibile online, sul sito ufficiale del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it, alla voce Albo Pretorio, e che pertanto possono continuare a fornirci eventuali indicazioni, criticità e suggerimenti, così come è possibile farlo anche in forma cartacea ritirando il questionario all'ufficio URP del Comune».
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