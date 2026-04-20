Aperto a Giovinazzo il cantiere per il basolato tra via Marina e piazza Duomo

LE RISPOSTE DELL'ASSESSORE DEPALO ALLE POLEMICHE

Nelle scorse giornate è stato aperto l'ultimo cantiere per il ribasolamento del centro storico. Questo segmento dei lavori interesserà il tratto di congiungimento. Proprio quest'ultima era stata completata la scorsa estate e quindi vi erano stati gli interventi di piazza Benedettine e piazzetta Zurlo, per poi passare a piazza Costantinopoli.Il cantiere - ci fanno sapere da Palazzo di Città - sarà conclusoma per consentire l'arrivo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta diil prossimo 26 aprile, la primissima parte delle chianche sarà già riposizionata entro la settimana. Con la bella stagione quindi i fedeli potranno tranquillamente accedere dalla scalinata che porta alla navata centrale, ai piedi della Cattedrale, nei pressi delle Sale del Bastione.L'amministrazione comunale concluderà così un ciclo di quattro interventi per un importo complessivo che sfiora il milione e mezzo di euro. I fondi rivengono dal. I lavori sono sotto stretta osservazione da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Quanto alle polemiche sollevatesi nelle ultime ore su numerazione e riposizionamento vecchie chianche, abbiamo già sentito gli uffici comunali e l'assessore Gaetano Depalo - come richiestoci da alcune lettrici ed alcuni lettori - ha fornito le spiegazioni del caso sull'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente.«In questi giorni si assiste a ricostruzioni fantasiose circa l'esecuzione dei lavori di manutenzione del secondo lotto del tessuto viario nel centro storico. A tal proposito, è opportuno evidenziare che ogni scelta relativa all'opera ed al posizionamento della pietra bocciardata è stata prescrittaalla tutela dei beni di interesse storico.La tipologia di pietra è stata individuata dal funzionario territorialmente competente a seguito di una campionatura identica a quella già scelta, dal medesimo, per Piazza Duomo.Per quanto riguarda le ragioni per cui alcune aree vengono pavimentate con pietre di nuova fattura, occorre fare chiarezza.In fase progettuale, infatti, non è possibile prevedere con esattezza quanti metri quadrati di basole storiche saranno effettivamente recuperabili e se questi risulteranno sufficienti a coprire tutte le superfici ammalorate. Per tale motivo, la pietra bocciardata serve a produrre il quantitativo storico da integrare.Un esempio concreto:, dove è stata posizionata la pietra bocciardata (è tecnicamente definita cava che ha la funzione di approvvigionamento di chianche originali), questa ha permesso di recuperare basole storiche che sono state poi riutilizzate per compensare le zone mancanti nei pressi della Cattedrale o laddove il basolato era stato danneggiato dal vecchio manto di asfalto.I metri quadrati residui del primo intervento in Piazza Duomo (circa due bancali) sono stati consegnati all'impresa impegnata nel secondo lotto per essere impiegati nella "ricucitura" della pavimentazione ancora in corso di sistemazione. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, la Soprintendenza ha indicato di procedere alla numerazione delle basole per favorire la ricostruzione della tessitura storica cioè il disegno originale (disposizione "a correre" anziché "a spina di pesce").Il parere della Soprintendenza è chiaro:Infine,In sintesi, nulla è lasciato al caso: l'intervento è seguito costantemente da architetti, archeologi e dalla Soprintendenza stessa; i lavori, inoltre, sono eseguiti esclusivamente da ditte specializzate in possesso delle certificazioni idonee. Nonostante l'impiego di tali professionalità, spiace constatare che vi sia ancora chi ritiene di avere competenze superiori, pur in assenza di titoli o di un'effettiva conoscenza dei fatti».