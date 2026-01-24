Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio
Tutte le info utili all'utenza
Giovinazzo - sabato 24 gennaio 2026
Continua costante il presidio territoriale della città da parte delle farmacie sparse sul territorio comunale. Questo il calendario di quelle di turno dal 24 al 30 gennaio:
24 gennaio - Farmacia Del Prete
25 gennaio - Farmacia Pellegrino
26 gennaio - Farmacia Del Mare
27 gennaio - Farmacia Fiore
28 gennaio - Farmacia Rinella
29 gennaio - Farmacia D'Ambrosio
30 gennaio - Farmacia Del Prete
