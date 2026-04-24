Attualità
Servizio SIS per parcheggi a pagamento: gli orari degli uffici a Giovinazzo
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026
La SIS - mobility solutions è la società che gestisce il servizio di parcheggi a pagamento a Giovinazzo. I suoi uffici di via Napoli saranno aperti al servizio clienti secondo questo orario:
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00.
Martedì dalle 15.30 alle 18.30.
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
Giovedì dalle 15-30 alle 18.30.
Per tutte le informazioni si possono contattare i numeri 0802042197 oppure 3404276627. In alternativa si può scrivere una mail inviandola a muvin.giovinazzo@sis.city . Per info ed abbonamenti si può invece visitare il sito https://muvin.it/giovinazzo
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00.
Martedì dalle 15.30 alle 18.30.
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
Giovedì dalle 15-30 alle 18.30.
Per tutte le informazioni si possono contattare i numeri 0802042197 oppure 3404276627. In alternativa si può scrivere una mail inviandola a muvin.giovinazzo@sis.city . Per info ed abbonamenti si può invece visitare il sito https://muvin.it/giovinazzo