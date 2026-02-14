Farmacia Del Prete
Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio

Le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - sabato 14 febbraio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 14 ed il 20 febbraio:

14 febbraio - Farmacia Fiore
15 febbraio - Farmacia Rinella
16 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
17 febbraio - Farmacia Del Prete
18 febbraio - Farmacia Pellegrino
19 febbraio - Farmacia del Mare
20 febbraio - Farmacia Fiore
  • farmacie Giovinazzo
