Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - sabato 14 febbraio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 14 ed il 20 febbraio:
14 febbraio - Farmacia Fiore
15 febbraio - Farmacia Rinella
16 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
17 febbraio - Farmacia Del Prete
18 febbraio - Farmacia Pellegrino
19 febbraio - Farmacia del Mare
20 febbraio - Farmacia Fiore
14 febbraio - Farmacia Fiore
15 febbraio - Farmacia Rinella
16 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
17 febbraio - Farmacia Del Prete
18 febbraio - Farmacia Pellegrino
19 febbraio - Farmacia del Mare
20 febbraio - Farmacia Fiore