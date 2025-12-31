Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio
Tutte le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - mercoledì 31 dicembre 2025
Continua costante il presidio territoriale delle farmacie di Giovinazzo. Questo il quadro dal 31 dicembre al 4 gennaio per quanto concerne quelle di turno.
31 dicembre - Farmacia Del Prete
1° gennaio - Farmacia Pellegrino (ex D'Agostino)
2 gennaio - Farmacia del Mare
3 gennaio - Farmacia Fiore
4 gennaio - Farmacia Rinella
