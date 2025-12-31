Farmacia Del Prete
Farmacia Del Prete
Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio

Tutte le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - mercoledì 31 dicembre 2025
Continua costante il presidio territoriale delle farmacie di Giovinazzo. Questo il quadro dal 31 dicembre al 4 gennaio per quanto concerne quelle di turno.

31 dicembre - Farmacia Del Prete
1° gennaio - Farmacia Pellegrino (ex D'Agostino)
2 gennaio - Farmacia del Mare
3 gennaio - Farmacia Fiore
4 gennaio - Farmacia Rinella
  • farmacie Giovinazzo
AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato
30 dicembre 2025 AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato
Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO
30 dicembre 2025 Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO
Altri contenuti a tema
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre Le informazioni utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre Le informazioni per l'utenza
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo Tutte le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre Tutte le info utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre Tutte le info utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 27 al 31 luglio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 27 al 31 luglio Le informazioni per l'utenza
L'Oltre Lirica Music Festival chiude a Giovinazzo con l'omaggio a Renato Carosone
30 dicembre 2025 L'Oltre Lirica Music Festival chiude a Giovinazzo con l'omaggio a Renato Carosone
Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche
30 dicembre 2025 Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche
Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca
29 dicembre 2025 Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca
Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale
29 dicembre 2025 Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale
Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
29 dicembre 2025 Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
"Oltre Lirica Music Festival ", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
29 dicembre 2025 "Oltre Lirica Music Festival", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
"Materia ", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine
29 dicembre 2025 "Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine
Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre
28 dicembre 2025 Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.