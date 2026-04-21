Mons. Tonino Bello a Giovinazzo. <span>Foto Parrocchia San Domenico </span>
Mons. Tonino Bello a Giovinazzo. Foto Parrocchia San Domenico
Chiesa locale

Nel ricordo di don Tonino Bello: quelle foto che si fanno documento

La parrocchia San Domenico ha pubblicato nelle scorse ore le foto del "buon pastore" per celebrare il suo dies natalis

Giovinazzo - martedì 21 aprile 2026
Trentatré anni senza don Tonino Bello. Un tempo lunghissimo visti i tantissimi cambiamenti vissuti dalla comunità giovinazzese. Un tempo breve se invece ci si focalizza sulla sua straordinaria eredità spirituale, ancor prima di quella morale.
Ieri, 20 aprile 2026, ricorreva l'anniversario di quello che la Chiesa Cattolica chiama il dies natalis, lasciando intendere una volta di più che si tratta di un mero passaggio alla vita eterna, alla Luce piena, all'Amore del Padre con cui restare per sempre, indeterminatamente.

La parrocchia di San Domenico, guidata da don Antonio Picca, ha pubblicato le foto della sua presenza a Giovinazzo in una domenica di festa, probabilmente una domenica di cresime. Il parroco dell'epoca era don Michele Depalo.
Noi pubblichiamo quelle foto e lo facciamo perché si tratta, a nostro sommesso parere, di "documenti", come se fossero veri atti che cristallizzano un tempo, ormai lontano, eppure così vicino, con volti e nomi di una comunità che ci si può rispecchiare.
Bellissimi documenti di domeniche di festa che furono. Festa attorno al "buon pastore" di anime che portava gioia. In un tempo - ma questo non lo sapevano i presenti - che non sarebbe mai più tornato, eppure così vivido, così tangibile, così presente nel cuore di ciascuno.
Chiunque vi si riconosca può contattare la nostra redazione all'indirizzo mail info@giovinazzoviva.it e raccontarci la storia di quella giornata dal punto di vista personale.
Don Tonino Bello a San Domenico
Don Tonino Bello a San Domenico © Parrocchia San Domenico
  • Don Tonino Bello
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