Uccise il compagno di stanza in una Rsa, 88enne prosciolto per vizio di mente

Era finito a processo con l'accusa di avere ucciso il suo compagno di stanza in una casa di riposo per anziani a Bari. L'imputato, undi Giovinazzo, è stato prosciolto dall'accusa di omicidio aggravato dalla minorata difesa della vittima e dalla crudeltà per «vizio di mente e irreversibile incapacità di stare in giudizio».A deciderlo è stata la giudice per le indagini preliminari del, lo scorso 22 aprile. I fatti, come ricostruiti dall'indagine coordinata dal pubblico ministero delladel capoluogo pugliese,avvennero verso le ore 05.30 di mattina all'interno della casa di riposo, nel rione San Paolo di Bari. Si tratta di una residenza sanitaria assistenziale con 120 posti letto a cui sono annessi anche due centri diurni.All'alba del 30 agosto 2022, come ricostruito dalle indagini, l'88enne di Giovinazzo avrebbe raggiunto il letto in cui dormiva la vittima, di 93 anni, e l'avrebbe colpito continuamente sul volto e sulla testa impugnando il manicotto rigido del deambulatore. L'anziano, a causa delle ferite riportate nella violenta aggressione, entrò in coma e morì il successivo 8 settembre, dopo nove giorni di agonia in un letto di ospedale, mentre l'aggressore, fermato subito dopo l'episodio, finì a giudizio.Dopo quattro anni, però, l'imputato, difeso dall'avvocato, è stato prosciolto dall'accusa di omicidio aggravato dalla minorata difesa della vittima e dalla crudeltà per «vizio di mente», che ha escluso l'imputabilità al momento del fatto, portando all'assoluzione, e la «irreversibile incapacità di stare in giudizio».