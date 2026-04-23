Affidata in concessione alla Lega Navale Giovinazzo un'area demaniale del porto

Ospitiamo volentieri all'interno delle nostre pagine una nota dellaa firma del presidente pro-tempore, Vincenzo Piscitelli, sull'affidamento in concessione demaniale marittima di un'area del porto di Giovinazzo«Si è concluso con un esito che esprime il massimo della soddisfazione istituzionale l'iter burocraticoIn data 20 aprile 2026, laIl risultato odierno è il frutto di un accurato percorso procedurale che successivamente all'assegnazione del bando pubblico comunale ha visto il coinvolgimento di molteplici enti ed autorità coordinate dall'Ufficio Tecnico comunale.Un coordinamento amministrativo che garantisce la piena compatibilità delle nuove strutture alla sicurezza portuale e allaLa nuova base nautica non sarà un semplice approdo, ma il cuore pulsante di un progetto più ampio. La Delegazione di Giovinazzo, già nota per il suo dinamismo sul territorio, punta a trasformare questa area in un polo di aggregazione sociale e culturale. In linea con gli scopi statutari della LNI, verranno potenziate le iniziative didattiche, sportive e naturalistiche, con un'attenzione costante ai temi della salvaguardia dell'ambiente marino. Un elemento di particolare pregio riguarda la tutela dell'identità storica: La Delegazione che annovera tra i propri iscrittisi pone come garante della memoria collettiva e delle tradizioni marinaresche del porto.L'investimento dellaI lavori di installazione dei pontili avranno inizio a brevissimo, segnando ufficialmente l'alba di una nuova stagione per la cultura nautica di Giovinazzo».