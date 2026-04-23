Lega Navale Giovinazzo - gozzi. <span>Foto LNI Giovinazzo </span>
Lega Navale Giovinazzo - gozzi. Foto LNI Giovinazzo
Attualità

Affidata in concessione alla Lega Navale Giovinazzo un'area demaniale del porto

La soddisfazione del presidente Vincenzo Piscitelli

Giovinazzo - giovedì 23 aprile 2026
Ospitiamo volentieri all'interno delle nostre pagine una nota della Lega Navale Giovinazzo, a firma del presidente pro-tempore, Vincenzo Piscitelli, sull'affidamento in concessione demaniale marittima di un'area del porto di Giovinazzo

«Si è concluso con un esito che esprime il massimo della soddisfazione istituzionale l'iter burocratico per l'affidamento in concessione demaniale marittima di un'area del porto di Giovinazzo.

In data 20 aprile 2026, la Delegazione della Lega Navale Italiana di Giovinazzo (LNI Giovinazzo) ha formalmente sottoscritto il provvedimento che dà il via libera alla realizzazione e gestione di nuovi pontili galleggianti e posti ormeggio. Il risultato odierno è il frutto di un accurato percorso procedurale che successivamente all'assegnazione del bando pubblico comunale ha visto il coinvolgimento di molteplici enti ed autorità coordinate dall'Ufficio Tecnico comunale. Fondamentali sono stati i pareri favorevoli della Capitaneria di Porto di Molfetta e Giovinazzo, unitamente alle autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e al nulla osta della Soprintendenza per gli aspetti paesaggistici.

Un coordinamento amministrativo che garantisce la piena compatibilità delle nuove strutture alla sicurezza portuale e alla tutela della splendida skyline cittadina. La nuova base nautica non sarà un semplice approdo, ma il cuore pulsante di un progetto più ampio. La Delegazione di Giovinazzo, già nota per il suo dinamismo sul territorio, punta a trasformare questa area in un polo di aggregazione sociale e culturale. In linea con gli scopi statutari della LNI, verranno potenziate le iniziative didattiche, sportive e naturalistiche, con un'attenzione costante ai temi della salvaguardia dell'ambiente marino. Un elemento di particolare pregio riguarda la tutela dell'identità storica: La Delegazione che annovera tra i propri iscritti numerosi possessori di gozzi tradizionali in legno, si pone come garante della memoria collettiva e delle tradizioni marinaresche del porto.

L'investimento della Lega Navale agirà come un vero e proprio acceleratore per le attività divulgative legate al mare al fine di avvicinare l'intera comunità alla propria storia preservandola con uno sguardo rivolto al futuro. I lavori di installazione dei pontili avranno inizio a brevissimo, segnando ufficialmente l'alba di una nuova stagione per la cultura nautica di Giovinazzo».
Mappa base nautica nel Porto
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  • Lega Navale Italiana Giovinazzo
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