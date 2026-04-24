Mons. Domenico Cornacchia
Mons. Domenico Cornacchia
Chiesa locale

50 anni di sacerdozio di Mons. Cornacchia: la nota della Diocesi

Gli auguri del popolo che lui ha guidato per dieci anni

Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026 17.21 Comunicato Stampa

La Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, con gioia e gratitudine, celebra il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale del caro mons. Domenico Cornacchia, già vescovo diocesano.

Cinquant'anni di ministero vissuti con fedeltà, dedizione e amore per il Popolo di Dio, di cui per 10 anni a servizio della chiesa locale: un cammino segnato dall'ascolto, dal servizio e dalla testimonianza del Vangelo.
Come comunità diocesana, esprimiamo profonda riconoscenza per il bene seminato, per la guida offerta e per la presenza paterna che continua ad accompagnare il nostro cammino. Affidiamo al Signore la sua vita e il suo ministero, chiedendo che continui a benedirlo e sostenerlo con la sua grazia. Auguri di cuore!

  • Mons. Domenico Cornacchia
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