50 anni di sacerdozio di Mons. Cornacchia: la nota della Diocesi

La Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, con gioia e gratitudine, celebra il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale del caro mons. Domenico Cornacchia, già vescovo diocesano.



Cinquant'anni di ministero vissuti con fedeltà, dedizione e amore per il Popolo di Dio, di cui per 10 anni a servizio della chiesa locale: un cammino segnato dall'ascolto, dal servizio e dalla testimonianza del Vangelo.

Come comunità diocesana, esprimiamo profonda riconoscenza per il bene seminato, per la guida offerta e per la presenza paterna che continua ad accompagnare il nostro cammino. Affidiamo al Signore la sua vita e il suo ministero, chiedendo che continui a benedirlo e sostenerlo con la sua grazia. Auguri di cuore!