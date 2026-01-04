Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
Le informazioni utili all'utenza
Giovinazzo - domenica 4 gennaio 2026
L'apporto fondamentale delle farmacie cittadine rappresenta presidio quotidiano fondamentale. Di seguito vi comunichiamo quindi le farmacie di turno a Giovinazzo durante il ponte dell'Epifania:
domenica 4 gennaio - Farmacia Rinella;
lunedì 5 gennaio - Farmacia D'Ambrosio;
martedì 6 gennaio - Farmacia Del Prete.
