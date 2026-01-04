Farmacia Del Prete
Farmacia Del Prete
Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania

Le informazioni utili all'utenza

Giovinazzo - domenica 4 gennaio 2026
L'apporto fondamentale delle farmacie cittadine rappresenta presidio quotidiano fondamentale. Di seguito vi comunichiamo quindi le farmacie di turno a Giovinazzo durante il ponte dell'Epifania:

domenica 4 gennaio - Farmacia Rinella;
lunedì 5 gennaio - Farmacia D'Ambrosio;
martedì 6 gennaio - Farmacia Del Prete.
  • farmacie Giovinazzo
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
4 gennaio 2026 Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
3 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
Altri contenuti a tema
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio Tutte le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre Le informazioni utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre Le informazioni per l'utenza
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo Tutte le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre Tutte le info utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre Tutte le info utili all'utenza
Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
3 gennaio 2026 Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle " di Giovinazzo
3 gennaio 2026 Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle" di Giovinazzo
Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
2 gennaio 2026 Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
"Natale al centro ", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
2 gennaio 2026 "Natale al centro", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab
2 gennaio 2026 L'Academy Giovinazzo prosegue la partnership con il Cesena Lab
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
1 gennaio 2026 Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
"Parole in tazza ", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
1 gennaio 2026 "Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.