Giovinazzo da Cala Porto. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Giovinazzo da Cala Porto. Foto Gianluca Battista
Territorio

Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo

Massime sino a 20°

Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026
Sarà un 25 aprile con tanto sole e cieli sereni su Giovinazzo, con correnti di direzione variabile che tuttavia insisteranno sulla cittadina adriatica con moderata intensità. Massime sui 20° e mare mosso, ma con moto ondoso in decisa diminuzione.
Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Valori termici minimi della notte sui 14°. Temperature in aumento nella giornata di domenica.

SABATO 25 APRILE
SOLE - Sorge: 5:58, Tramonta: 19:42
LUNA - Leva: 13:26, Cala: 3:03 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
  • 25 aprile
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Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Temperature ancora sotto la media stagionale
Domenica con ventilazione sciroccale su Giovinazzo Domenica con ventilazione sciroccale su Giovinazzo Velature e schiarite si alterneranno. Lunedì arriva la pioggia
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