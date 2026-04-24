Territorio
Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo
Massime sino a 20°
Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026
Sarà un 25 aprile con tanto sole e cieli sereni su Giovinazzo, con correnti di direzione variabile che tuttavia insisteranno sulla cittadina adriatica con moderata intensità. Massime sui 20° e mare mosso, ma con moto ondoso in decisa diminuzione.
Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Valori termici minimi della notte sui 14°. Temperature in aumento nella giornata di domenica.
SABATO 25 APRILE
SOLE - Sorge: 5:58, Tramonta: 19:42
LUNA - Leva: 13:26, Cala: 3:03 - Gibbosa crescente
Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Valori termici minimi della notte sui 14°. Temperature in aumento nella giornata di domenica.
SABATO 25 APRILE
SOLE - Sorge: 5:58, Tramonta: 19:42
LUNA - Leva: 13:26, Cala: 3:03 - Gibbosa crescente