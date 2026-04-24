Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo

SABATO 25 APRILE

Sarà uncon tanto sole e cieli sereni su Giovinazzo, con correnti di direzione variabile che tuttavia insisteranno sulla cittadina adriatica con moderata intensità. Massime sui 20° e mare mosso, ma con moto ondoso in decisa diminuzione.Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Valori termici minimi della notte sui 14°. Temperature in aumento nella giornata di domenica.SOLE - Sorge: 5:58, Tramonta: 19:42LUNA - Leva: 13:26, Cala: 3:03 - Gibbosa crescente