Giuseppe Depalo al Petruzzelli
Giuseppe Depalo al Petruzzelli
Attualità

Il giovinazzese Giuseppe Depalo si esibisce al Teatro Petruzzelli di Bari

Sarà nel corpo di ballo de "La Traviata"

Giovinazzo - lunedì 20 aprile 2026
Un ritorno speciale nella sua terra d'origine, Giovinazzo, per Giuseppe Depalo, ballerino professionista del Teatro dell'Opera di Roma, una delle eccellenze della nostra città, tra i ballerini protagonisti della "Traviata" che ha debuttato al Teatro Petruzzelli di Bari sabato 18 aprile.

Giuseppe Depalo, ballerino solista del Teatro dell' Opera di Roma sarà in tournée al Teatro Petruzzelli assieme ad alcuni colleghi del corpo di ballo dell' Ente capitolino per l' Opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi. Si tratta di una sontuosa produzione che debuttò all'Opera di Roma nel 2016.

La regia è di Sofia Coppola (figlia del regista Francis Ford Coppola ndr.); i costumi di Valentino Garavani eccellente stilista recentemente scomparso, le scene di Nathan Crowley e le coreografie di Stephane Phavorin, ex primo ballerino dell' Opera di Parigi . Giuseppe Depalo, del quale abbiamo raccontato i successi in più occasioni su GiovinazzoViva, si alternerà nelle recite come "Toreador" principale nelle danze del secondo atto, ruolo che nella storica produzione video di Franco Zeffirelli del 1982 fu affidato al celebre ballerino Vladimir Vassiliev. Solisti ospiti, coro e orchestra del Teatro Petruzzelli e danzatori del Teatro dell' Opera di Roma si esibiranno sotto la bacchetta del Maestro Jordi Bernàcer da sabato 18 al 26 aprile registrando già il tutto esaurito da settimane al botteghino.

Giuseppe Depalo ci ha detto di essere entusiasta ed emozionato all' idea di esibirsi per la prima volta al Teatro Petruzzelli in questo spettacolo davanti a tanti parenti e amici che arriveranno da Giovinazzo e nello splendido teatro potranno ammirare la sua performance e applaudirlo. Un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di Giovinazzo Viva a un professionista della danza che porta alto il nome della nostra città visto il suo talento e tanto tantissimo impegno profuso nel suo lavoro.
Giuseppe Depalo al Petruzzelli
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  • Giuseppe Depalo
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