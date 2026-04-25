La Cittadella della Cultura
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Attualità

Digitalizzazione, a Giovinazzo quattro incontri su intelligenza artificiale e fake news

Si inizia il 28 aprile. Sportello per la digitalizzazione aperto alla cittadinanza

Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026 Comunicato Stampa
Quattro appuntamenti, da poter seguire anche singolarmente, per avvicinare al mondo di internet e semplificarlo chiunque ne abbia bisogno, in particolare la fascia adulta.
È questo l'obiettivo del progetto di formazione gratuito organizzato dall'Ambito Territoriale Molfetta- Giovinazzo. Spid, Cie, Curriculum, pagamenti, conti bancari, etc: per tutto questo, e per qualsiasi delucidazione e aiuto informatico, non solo è attivo uno sportello facilitativo alla Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino, ma sempre lì è possibile seguire quattro appuntamenti di grande attualità tenuti da facilitatori digitali di Giovinazzo ( si allega locandina completa)

Si inizia il 28 aprile, alle ore 16.00, con un incontro sull'Intelligenza Artificiale; a seguire, il 6 maggio, sempre alle 16.00, si parlerà di fake news e truffe; e poi ancora, il 13 maggio si parlerà di salute e benessere; e infine, il 3 giugno, si conclude con un incontro improntato sulla creatività digitale.
Si ribadisce che gli incontri sono gratuiti, che possono essere seguiti anche singolarmente e che non c'è bisogno di effettuare alcuna iscrizione preventiva.

«Invitiamo i nostri concittadini, soprattutto gli adulti, a partecipare agli incontri o a rivolgersi al nostro sportello attivo alla Cittadella della Cultura - spiega l'assessore alla Digitalizzazione, Natalie Marzella - Non vogliamo che qualcuno non si senta autonomo rispetto ad alcune pratiche da svolgersi presso uffici pubblici. E' importante avere dei facilitatori che ti aiutano a sbrigare pratiche che ormai fanno parte della nostra quotidianità, ma che per molti sono ancora processi complicati. Proprio perché non vogliamo lasciare indietro nessuno, abbiamo aggiunto anche quattro appuntamenti su argomenti che purtroppo vedono parecchi adulti vittime di truffe e di raggiri».
  • Natalie Marzella
  • intelligenza artificiale
  • Digitalizzazione
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