Digitalizzazione, a Giovinazzo quattro incontri su intelligenza artificiale e fake news

Quattro appuntamenti, da poter seguire anche singolarmente, perin particolare la fascia adulta.È questo l'obiettivo del progetto di formazione gratuito organizzato dall'Ambito Territoriale Molfetta- Giovinazzo. Spid, Cie, Curriculum, pagamenti, conti bancari, etc: per tutto questo, e per qualsiasi delucidazione e aiuto informatico, non solo è attivo uno sportello facilitativo alla Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino, ma sempre lì è possibile seguire quattro appuntamenti di grande attualità tenuti da facilitatori digitali di Giovinazzo ( si allega locandina completa)Si ribadisce che gli incontri sono gratuiti, che possono essere seguiti anche singolarmente e che non c'è bisogno di effettuare alcuna iscrizione preventiva.«Invitiamo i nostri concittadini, soprattutto gli adulti, a partecipare agli incontri o a rivolgersi al nostro sportello attivo alla Cittadella della Cultura - spiega l'assessore alla Digitalizzazione,- Non vogliamo che qualcuno non si senta autonomo rispetto ad alcune pratiche da svolgersi presso uffici pubblici. E' importante avere dei facilitatori che ti aiutano a sbrigare pratiche che ormai fanno parte della nostra quotidianità, ma che per molti sono ancora processi complicati. Proprio perché non vogliamo lasciare indietro nessuno, abbiamo aggiunto anche quattro appuntamenti su argomenti che purtroppo vedono parecchi adulti vittime di truffe e di raggiri».