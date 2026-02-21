Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - sabato 21 febbraio 2026
Pubblichiamo di seguito l'elenco delle farmacie di turno a Giovinazzo tra sabato 21 febbraio e sabato 28 febbraio:
21 febbraio - Farmacia Rinella
22 febbraio - Farmacia D'Ambrosio
23 febbraio - Farmacia Del Prete
24 febbraio - Farmacia Pellegrino
25 febbraio - Farmacia Del Mare
26 febbraio - Farmacia Fiore
27 febbraio - Farmacia Rinella
28 febbraio - Farmacia D'Ambrosio.
