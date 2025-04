La Diocesi in lutto per la morte di Papa Francesco

La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in lutto come tutta la comunità cattolica per la morte del Santo Padre, Papa Francesco. Di seguito il laconico comunicato apparso sul sito diocesano, che ricorda la sua visita nell'aprile 2018.«Il vescovo Mons. Domenico Cornacchia, insieme a tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, consacrati e consacrate e il popolo di Dio della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si unisce alla preghiera orante di tutta la Chiesa per la morte del Santo Padre, Papa Francesco, avvolto ora dalla luce radiosa di Cristo Risorto, ricordando con gratitudine la visita che Papa Francesco fece a Molfetta il 20 aprile 2018, sui passi del Venerabile Vescovo don Tonino Bello».