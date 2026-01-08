Chiesa locale
La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo
Cornacchia via social: «Il Papa ha scelto il mio successore»
Giovinazzo - venerdì 9 gennaio 2026 00.01
La Chiesa Cattolica diocesana vivrà quest'oggi, venerdì 9 gennaio 2026, una giornata senza dubbio importante. All'interno della parrocchia della Madonna della Pace di Molfetta, infatti, alle ore 11.45 sarà annunciato, con ogni probabilità, il nome del successore di Monsignor Domenico Cornacchia, giunto al compimento dei 75 anni e quindi alla fine del suo ministero.
«Carissimi - ha scritto il prelato diffondendo il messaggio via social network - il Papa Leone XIV ha scelto il mio successore quale Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Domattina (oggi, ndr), alle 11.45 sarà resa pubblica la notizia».
La diretta streaming avverrà sui canali della Diocesi, mentre in tv sarà visibile su Teledehon, emittente collegata alla Conferenza Episcopale Pugliese. Viva Network sarà presente alla Madonna della Pace per video ed articoli di aggiornamento in tempo reale.
