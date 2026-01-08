Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. Foto Gianluca Battista
Chiesa locale

La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo

Cornacchia via social: «Il Papa ha scelto il mio successore»

Giovinazzo - venerdì 9 gennaio 2026 00.01
La Chiesa Cattolica diocesana vivrà quest'oggi, venerdì 9 gennaio 2026, una giornata senza dubbio importante. All'interno della parrocchia della Madonna della Pace di Molfetta, infatti, alle ore 11.45 sarà annunciato, con ogni probabilità, il nome del successore di Monsignor Domenico Cornacchia, giunto al compimento dei 75 anni e quindi alla fine del suo ministero.

«Carissimi - ha scritto il prelato diffondendo il messaggio via social network - il Papa Leone XIV ha scelto il mio successore quale Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Domattina (oggi, ndr), alle 11.45 sarà resa pubblica la notizia».
La diretta streaming avverrà sui canali della Diocesi, mentre in tv sarà visibile su Teledehon, emittente collegata alla Conferenza Episcopale Pugliese. Viva Network sarà presente alla Madonna della Pace per video ed articoli di aggiornamento in tempo reale.
  • Diocesi Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi
  • Mons. Domenico Cornacchia
Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
8 gennaio 2026 Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
8 gennaio 2026 A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
Altri contenuti a tema
Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO Religioni Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO Ieri, giorno dell'Epifania, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Domenico Cornacchia
Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo Santa Messa alle ore 10.30 nel giorno dell'Epifania
Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Monsignor Cornacchia: «Il Giubileo ci invita a scegliere la riconciliazione, anche quando il cammino appare arduo»
Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre Messa nella Cattedrale di Molfetta alle 19.00. Gli orari nella Concattedrale di Giovinazzo
Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio Il calendario delle celebrazioni liturgiche in Diocesi
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO Religioni 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO Nella necropoli il ricordo collettivo dei defunti
Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia Era avvenuta il 22 settembre 2007
San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore Il messaggio rivolto a Mons. Cornacchia
Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
8 gennaio 2026 Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
8 gennaio 2026 Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
7 gennaio 2026 Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta
7 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta
Iniziative benefiche a Natale: il bilancio dell'Anffas Giovinazzo
7 gennaio 2026 Iniziative benefiche a Natale: il bilancio dell'Anffas Giovinazzo
Fair play nello sport, in Sala Marano un confronto a 360 gradi sul calcio
7 gennaio 2026 Fair play nello sport, in Sala Marano un confronto a 360 gradi sul calcio
Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 
6 gennaio 2026 Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 
Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo
6 gennaio 2026 Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.