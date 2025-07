Alle 22.00 suoneranno le campane a Giovinazzo per Gaza

In questo tempo segnato da una drammatica sofferenza per la popolazione civile di Gaza,, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, insieme al movimento Pax Christi, invita tutte le comunità parrocchiali, i fedeli e le persone di buona volontà ad aderire all'iniziativa "L'ultimo giorno di Gaza", promossa da un gruppo di attivisti italiani per rompere il silenzio sul massacro in atto.L'iniziativa si colloca qualche giorno successivo al corteo per la pace in Palestina, svoltosi a Molfetta venerdì 24 luglio, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, associazioni e realtà ecclesiali, unite nel chiedere il cessate il fuoco e il rispetto della dignità umana.Accogliendo l'appello di Pax Christi Italia il Vescovo invita i sacerdoti della diocesi a far suonare a distesa le campane delle chiese questa sera alle ore 22.00, come segno di preghiera e di vicinanza al popolo martoriato di Gaza.Qui il messaggio del vescovo Domenico: "Aderendo all'iniziativa proposta da Pax Christi Italia, "Disertiamo il silenzio", invito i sacerdoti a far suonare a distesa le campane delle nostre Chiese, stasera, alle ore 22.00. Invochiamo insieme dal Signore il dono della Pace."Un appello alla coscienza, alla solidarietà, alla responsabilità."Non resteremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata".