Mons. Domenico Basile
Mons. Domenico Basile
Chiesa locale

Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale

La nota che ripercorre le ultime tappe prima della sua nomina, annunziata oggi a stampa, clero e fedeli alla Madonna della Pace di Molfetta

Giovinazzo - venerdì 9 gennaio 2026 13.47 Comunicato Stampa
Papa Leone XIV ha nominato il rev. sac. Domenico Basile, del clero di Andria e finora vicario generale della diocesi, vescovo eletto di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio 2026, nella parrocchia Madonna della Pace in Molfetta, da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, alla presenza dei presbiteri, dei responsabili degli uffici di Curia e di numerosi fedeli. La notizia è stata diffusa contemporaneamente dalla Sala Stampa Vaticana e nella diocesi di Andria.

Nel suo primo messaggio alla Chiesa diocesana, mons. Basile ha condiviso l'emozione e la trepidazione con cui ha accolto la decisione del Santo Padre, maturata – ha raccontato – nel tempo della preghiera e dell'affidamento, «grato della paterna fiducia del Papa e consapevole dei miei limiti».

Il nuovo vescovo ha indicato lo stile con cui desidera inserirsi nella vita della diocesi: camminare insieme, senza pretese di possesso o di distanza, ma come compagno di viaggio. Ha espresso il desiderio di stare in mezzo al popolo di Dio «come un viandante», richiamando l'immagine della Chiesa come comunità in cammino e l'invito ad essere, oggi, "pellegrini di speranza". Facendo riferimento alle parole di Papa Leone XIV nella solennità dell'Epifania, mons. Basile ha sottolineato che il Vangelo spinge la Chiesa a non temere il dinamismo della storia, ma ad orientarlo verso Dio, «vivo e vivificante», che continua a sorprendere e a chiamare.

Al centro del suo ministero episcopale ha posto l'annuncio della speranza cristiana, «la speranza che non delude», e l'impegno a vivere la missione nello spirito del cammino sinodale, perché il Vangelo continui a "correre" nella vita concreta delle persone. Un riferimento particolare è stato rivolto alla storia e alla testimonianza della diocesi, segnata dalla figura del Venerabile don Tonino Bello, ricordato come modello di pastore capace di farsi popolo: una luce, ha detto, che desidera accompagni anche il suo servizio episcopale.

Nel messaggio non sono mancati i saluti e i ringraziamenti: al vescovo Domenico Cornacchia per il servizio reso alla Chiesa locale, al vescovo emerito Felice, ai presbiteri e ai diaconi, alle religiose e ai religiosi, ai laici e alle laiche, riconosciuti come corresponsabili nell'annuncio cristiano, e alle autorità civili e militari del territorio. Con particolare affetto mons. Basile ha ricordato il Seminario Regionale Pugliese "Pio XI", legato a tappe importanti della sua formazione e del suo ministero, esprimendo gratitudine per il dono che continua ad essere per la diocesi.

Concludendo, il vescovo eletto ha affidato il suo ministero alla preghiera della Chiesa e alla protezione di Maria, chiedendo di essere accompagnato dalla grazia del Signore nel servizio che lo attende.
  • Diocesi Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi
  • Mons. Domenico Basile
Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile
9 gennaio 2026 Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile
La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo
9 gennaio 2026 La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo
Altri contenuti a tema
La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo La Chiesa diocesana annunzierà il nome del nuovo vescovo Cornacchia terrà un incontro con stampa e fedeli
Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre Messa nella Cattedrale di Molfetta alle 19.00. Gli orari nella Concattedrale di Giovinazzo
San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore Il messaggio rivolto a Mons. Cornacchia
Alle 22.00 suoneranno le campane a Giovinazzo per Gaza Attualità Alle 22.00 suoneranno le campane a Giovinazzo per Gaza La diocesi, su espressa volontà di Mons. Cornacchia, aderisce all'iniziativa "L'ultimo giorno di Gaza"
Sì alla pace, stop al riarmo. La diocesi risponde all'invito di Mons. Cornacchia Sì alla pace, stop al riarmo. La diocesi risponde all'invito di Mons. Cornacchia Stasera la marcia per la Palestina
Elezione Papa Leone XIV, giubilo in Diocesi Elezione Papa Leone XIV, giubilo in Diocesi Il messaggio dopo l'elezione del Pontefice statunitense
Inizia il Conclave: la preghiera della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Inizia il Conclave: la preghiera della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Stamane la messa Pro Eligendo Romano Pontefice
La Diocesi in lutto per la morte di Papa Francesco La Diocesi in lutto per la morte di Papa Francesco Il pontefice si è spento questa mattina
Sui passi di "Dite Inferno ", alla scoperta dei luoghi della rappresentazione giovinazzese
9 gennaio 2026 Sui passi di "Dite Inferno", alla scoperta dei luoghi della rappresentazione giovinazzese
Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne "
9 gennaio 2026 Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne"
Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
8 gennaio 2026 Festa Patronale Maria SS di Corsignano: c'è la data
A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
8 gennaio 2026 A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
8 gennaio 2026 Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco
Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
8 gennaio 2026 Allerta meteo gialla per vento forte sul litorale di Giovinazzo
Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
7 gennaio 2026 Concluso in Cattedrale il Giubileo della Speranza - FOTO
AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta
7 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.