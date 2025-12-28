Mons. Cornacchia benedice i fedeli
Mons. Cornacchia benedice i fedeli
Chiesa locale

Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre

Messa nella Cattedrale di Molfetta alle 19.00. Gli orari nella Concattedrale di Giovinazzo

Giovinazzo - domenica 28 dicembre 2025
La Chiesa diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si raccoglierà domenica 28 dicembre, festa della Santa Famiglia, per la conclusione dell'Anno giubilare "Pellegrini di Speranza".

La Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia si svolgerà nella Cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 19:00, al termine della quale verrà cantato il Te Deum in rendimento di grazie per il cammino percorso.
Per favorire una più ampia e corale partecipazione a questo momento la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi e sui canali social.

A Giovinazzo, invece, le sante messe nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare, sono fissati per le 10.00 e le 17.00.
  • Diocesi Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi
  • Giubileo
Approvazione Piano Urbanistico Generale: la soddisfazione del sindaco e della consigliera Sollecito
28 dicembre 2025 Approvazione Piano Urbanistico Generale: la soddisfazione del sindaco e della consigliera Sollecito
Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo
28 dicembre 2025 Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo
Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
27 dicembre 2025 Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
27 dicembre 2025 Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo
27 dicembre 2025 Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo
Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
27 dicembre 2025 Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
26 dicembre 2025 Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
26 dicembre 2025 Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
26 dicembre 2025 Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
26 dicembre 2025 Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
