Si chiude l'Anno giubilare in diocesi: il programma del 28 dicembre

La Chiesa diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si raccoglierà domenica 28 dicembre, festa della Santa Famiglia, per la conclusione dellLa Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia si svolgerà nella Cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 19:00, al termine della quale verrà cantato il Te Deum in rendimento di grazie per il cammino percorso.Per favorire una più ampia e corale partecipazione a questo momento la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi e sui canali social.A Giovinazzo, invece, le sante messe nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare, sono fissati per le 10.00 e le 17.00.