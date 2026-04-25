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Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo

Attese punte di 22°

Giovinazzo - domenica 26 aprile 2026
Cielo sereno per tutta la giornata del 26 aprile su Giovinazzo e temperature massime che toccheranno i 22°. Ventilazione settentrionale finalmente placata e mare quasi calmo, ideale per una passeggiata sul litorale. Pomeriggio soleggiato e termometro che a sera indicherà ancora 18°. Minime della notte sui 12°. Lunedì ancora prevalenza di sereno ed ulteriore aumento termico che perdurerà sino a mercoledì 29 aprile.

DOMENICA 26 APRILE
SOLE - Sorge: 5:56, Tramonta: 19:43
LUNA - Leva: 14:35, Cala: 3:29 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
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