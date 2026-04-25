Domenica con temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo

DOMENICA 26 APRILE

Cielo sereno per tutta la giornata del 26 aprile su Giovinazzo e temperature massime che toccheranno i 22°. Ventilazione settentrionale finalmente placata e mare quasi calmo, ideale per una passeggiata sul litorale. Pomeriggio soleggiato e termometro che a sera indicherà ancora 18°. Minime della notte sui 12°. Lunedì ancora prevalenza di sereno ed ulteriore aumento termico che perdurerà sino a mercoledì 29 aprile.SOLE - Sorge: 5:56, Tramonta: 19:43LUNA - Leva: 14:35, Cala: 3:29 - Gibbosa crescente