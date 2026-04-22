La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi accoglie mons. Domenico Basile

Mancano poche ore all'ingresso in diocesi di mons. Domenico Basile, nuovo vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L'appuntamento è per oggi,, con la solenne celebrazione nella Cattedrale S. Maria Assunta a Molfetta.La giornata si aprirà con l'arrivo di mons. Basile in città presso il Pontificio Seminario Regionale Pio XI, nel pomeriggio alle ore 17.15 il novello vescovo, accompagnato dall'Amministratore Apostolico mons. Domenico Cornacchia e dal segretario particolare don Maurizio de Robertis, si dirigerà verso Corso Dante. Alle ore 17.30, nei pressi della chiesa del Purgatorio, mons. Basile sarà accolto dalle Autorità civili e militari e riceverà il saluto istituzionale dal Commissario Straordinario dott. Armando Gradone, a nome delle città della diocesi. Da lì avrà inizio la processione verso la Cattedrale, dove alle 18.30 si svolgerà la concelebrazione eucaristica durante la quale il nuovo vescovo prenderà ufficialmente possesso della diocesi.Cresce l'attesa per le prime parole che mons. Basile rivolgerà alla Chiesa locale nel corso dell'omelia, parole che segneranno l'avvio del suo magistero episcopale.Per coloro che non troveranno posto in Cattedrale, sarà possibile seguire la celebrazione attraverso il maxi schermo allestito in Corso Dante, nei pressi della chiesa del Purgatorio.Sono previste limitazioni al traffico nelle aree centrali della città per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento. I fedeli provenienti da fuori città potranno usufruire dei parcheggi indicati e dei percorsi predisposti.La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su TeleDehon (can. 19) e in streaming sui canali ufficiali della diocesi, consentendo la partecipazione anche a distanza.Per l'occasione, l'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali ha curato una pagina speciale sul quotidiano Avvenire, dedicata all'ingresso del nuovo vescovo, che sarà distribuito ai fedeli a ricordo della giornata.La diocesi si prepara così ad accogliere il suo nuovo pastore in un clima di festa e di comunione, al termine di un cammino di preparazione vissuto nella preghiera e nella partecipazione. Tutte le informazioni aggiornate, il programma della giornata, il libretto della celebrazione e le indicazioni per la partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata sul sito ufficiale della diocesi, raggiungibile dalla home page.