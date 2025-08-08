San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore

«Nel giorno in cui la Chiesa ricordaardente predicatore del Vangelo, la nostra comunità diocesana si stringe con affetto e gratitudine attorno al suo Pastore, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Come il Santo di cui porta il nome, esempio di fede luminosa e di instancabile zelo apostolico, anche Lei, Eccellenza, guidi il popolo della Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi con la sapienza della Parola e la testimonianza della vita, incoraggiando sempre a camminare nella comunione e nella gioia del Vangelo.Carissimo mons. Domenico, Le porgiamo i più sentiti auguri di buon onomastico, assicurando la costante preghiera affinché il Signore continui a sostenerLa nel ministero episcopale e Maria, Madre della Chiesa, La custodisca sotto il suo manto».Questo il messaggio di auguri diffuso anche sui canali social dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.