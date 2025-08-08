Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Chiesa locale

San Domenico di Guzman, gli auguri della Diocesi al suo pastore

Il messaggio rivolto a Mons. Cornacchia

Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025 9.39 Comunicato Stampa
«Nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Domenico di Guzmán, ardente predicatore del Vangelo, la nostra comunità diocesana si stringe con affetto e gratitudine attorno al suo Pastore, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.

Come il Santo di cui porta il nome, esempio di fede luminosa e di instancabile zelo apostolico, anche Lei, Eccellenza, guidi il popolo della Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi con la sapienza della Parola e la testimonianza della vita, incoraggiando sempre a camminare nella comunione e nella gioia del Vangelo.

Carissimo mons. Domenico, Le porgiamo i più sentiti auguri di buon onomastico, assicurando la costante preghiera affinché il Signore continui a sostenerLa nel ministero episcopale e Maria, Madre della Chiesa, La custodisca sotto il suo manto».
Questo il messaggio di auguri diffuso anche sui canali social dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
