Una giornata di formazione per i catechisti della Diocesi

Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministratore apostolico, curata dal Referente Diocesano per la Tutela dei Minori Avv. Dott.ssa Marica Anna Spadavecchia, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Catechistico.Nell'ambito della programmazione della formazione dei catechisti ed operatori pastorali ed in coerenza con le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e tenendo altresì presente il vademecum diocesano sulla tutela e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, presentato a maggio scorso nell'ambito del primo modulo formativo sulla prevenzione e sull'accompagnamento vissuto a livello diocesano, si propone la conclusione di questo primo modulo con la Giornata di Formazione, dal titolo: "Protezione dei minori e responsabilità educativa nella catechesi" ricordando che "la prevenzione non è diffidenza, ma cura".Dopo i saluti e l'introduzione del Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Mons. Domenico Cornacchia interverrà l'Avv. Dott.ssa Marica Anna Spadavecchia, Referente Diocesano per la Tutela dei Minori e parlerà di "Una chiesa sicura per i piccoli: criteri, norme e responsabilità".Seguirà l'intervento del Direttore Ufficio Pastorale Vocazionale della Diocesi di Andria, Don Vincenzo Chieppa, esperto in scienze umane e Teologo che tratterrà il tema "Catechesi sicura: Ambienti, stili educativi, responsabilità dell'equipe.A chiudere la serata Don Silvio Bruno, Direttore Ufficio dei Catechisti della Diocesi di Molfetta che parlerà sul tema "Il Catechista come testimone e custode: stile educativo e relazione evangelica" L'incontro sarà moderato da don Cesare Pisani, Direttore Caritas Diocesana.L'incontro, finalizzato alla promozione della dignità della persona, al rispetto dei confini relazionali, alla prevenzione di ogni forma di abuso, anche in ambito digitale e alla buona prassi di gestione dei gruppi, è rivolto a tutti i responsabili ed educatori alla fede che nelle comunità parrocchiali accompagnano i minori nel cammino di fede e umano, intrattenendosi in qualsiasi attività educativa e di gioco.Il progetto mira a "informare per formare e a predisporre tutti alla prevenzione".E' possibile iscriversi tramite QR code, entro lunedì 13 aprile, per consentire l'organizzazione dei laboratori e l'attestato di partecipazione, che potrà essere utilizzato secondo gli usi consentiti dalla legge.